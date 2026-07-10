Turizm kenti Antalya "COP31 Liderler Zirvesi"ne hazırlanıyor

Taraf ülkelerin her yıl bir araya geldiği, küresel iklim politikalarının değerlendirildiği ve ortak kararların alındığı İklim Zirvesi'nin 31'inci toplantısı, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da, Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Aynı zamanda Türkiye'nin COP31 Başkanlığında yürütülecek zirve kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Antalya Valiliği koordinasyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesinde COP31 Ofisi kuruldu.

COP31 Ofisi tarafından, güvenlik, ulaşım, sağlık, konaklama ve lojistik başta olmak üzere, farklı kurumlarla hummalı çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Fotoğraf : Kasım Sakallı/AA

Aksu ilçesindeki EXPO 2016'nın yapıldığı alanda, COP31 için hazırlıklar titizlikle yürütülüyor. Devlet liderlerinin yer alacağı "Mavi Bölge" ile vatandaşın ve sivil toplum kuruluşlarının yer alacağı "Yeşil Bölge" olmak üzere iki ana bölümden oluşacak alanda kapalı, açık ve VIP otoparkları, heliport alanı, yeni üst geçit, ana giriş ve protokol giriş alanları, Cumhurbaşkanlığı ofisi, ikili görüşme odaları, Birleşmiş Milletler Ofisi, toplantı salonları, fuaye alanları, genel kurul salonları, etkinlik alanları, yeme-içme, medya ve bilgisayar merkezi başta olmak üzere farklı bölümler yer alacak.

Zirve döneminde, alana çok sayıda ülkeden devlet liderlerinin, uzmanların, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra günlük 100 bin ziyaretçinin gelmesi hedefleniyor.

Fotoğraf : Kasım Sakallı/AA

"Antalya büyük organizasyonlara ev sahipliği yapma noktasında tecrübeli"

Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsmail Öntaş, AA muhabirine, COP31'in 196 ülkenin bir araya gelip her yıl iklimle ilgili karar aldığı önemli bir toplantı olduğunu söyledi.

COP31'in hem Antalya'da yapılmasının hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un COP31 Başkanı olarak süreci yönetecek olmasının önemli olduğunu anlatan Öntaş, ekiplerin iş makineleri yardımıyla alanda yoğun çalışma içinde olduğunu vurguladı.

Fotoğraf : Ayşe Yıldız/AA

Çalışmaların kasım ayına kadar tamamlanacağını ifade eden Öntaş, "Sadece bu alandaki çalışmalarla kalmıyoruz. COP31'in yapılacağı alan, oteller bölgesine ve havalimanına çok yakın. Oteller bölgesindeki 35 kilometrelik yolun asfalt çalışmaları, TOKİ tarafından tamamlandı. COP31 alanına tramvayın olduğu yerden yayaların geçebileceği mevcut üst geçidin çok yakınına yeni bir üst geçit yapılarak oradaki yaya trafiğini rahatlatmaya çalışacağız." diye konuştu.

Öntaş, COP31'de ilklerin de olacağını belirterek dünya mutfağının yanı sıra Gaziantep, Konya, Adana başta olmak üzere, Türkiye'nin farklı yörelerinin lezzetlerinin konuklara ikram edileceğini bildirdi.

Fotoğraf : Ayşe Yıldız/AA

Zirvenin yapılacağı alana misafirlerin elektrikli araçlarla taşınacağına işaret eden Öntaş, şunları kaydetti:

"Antalya büyük organizasyonlara ev sahipliği yapma noktasında tecrübeli. Daha önce G20 Liderler Zirvesi'ni, Antalya Diplomasi Forumlarını başarıyla tamamladı. COP31'i de başarıyla yapacağımıza inanıyorum. İklim değişikliği özellikle Antalya'mız için bütün dünya için çok önemli. İklim değişikliğinden sonra özellikle kuraklık, yangın, sel, hortum gibi felaketler dünyayı etkiliyor. Bunlarla ilgili COP31'de yeni kararlar alınıp uygulanacaktır. Bunun da sürdürülebilir olarak Antalya'mıza kalıcı etkileri olacak."

Öntaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Sıfır Atık" çalışmalarının dünyaya örnek olduğunu vurgulayarak sıfır atığın Türkiye'nin sahiplendiği bir konu olduğuna dikkati çekti.