Euro
9.31
Dolar
7.94
BIST 100
1,191.61
Altın
1,906.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.
logo
Ekonomi

Turizm Destek Paketi Uygulaması sektöre nefes aldıracak

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, "Sıkıntıların devam ettiği turizm sektörü için olumlu bir gelişme. İşletmelerin bir nebze nefes almasını sağlayacaktır" dedi.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 16.10.2020
Turizm Destek Paketi Uygulaması sektöre nefes aldıracak

İstanbul

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) açıkladığı Turizm Destek Paketi Uygulamasına ilişkin, "Sıkıntıların devam ettiği turizm sektörü için olumlu bir gelişme. İşletmelerin bir nebze nefes almasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Eresin, TBB'nin, salgının etkilerinin azaltılmasını desteklemek amacıyla başlanacak Turizm Destek Paketi Uygulamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Müberra Eresin, sıkıntıların devam ettiği turizm sektörü için olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, "İşletmelerin bir nebze nefes almasını sağlayacaktır. Uygulama detayları henüz Kredi Garanti Fonu tarafından açıklanmadı. Uygulama detayları da çok önemli. Detaylarına bakacağız. 2021 yılının da turizm açısından toparlanma olmasını beklemekle birlikte zor bir yıl olacağını düşünüyoruz. Turizm sektörü 2021 yılında da desteklenmesi halinde ekonomiye en güçlü katkıyı sunan sektör olacaktır." ifadelerini kullandı.

2021 yılında turizm gelirlerinde beklenen toparlanmayı sağlayabilmek için önlemleri şimdiden almak gerektiğini aktaran Eresin, "Hali hazırda bu yıl sonuna kadar geçerli KDV indirimleri başta olmak üzere, normalleşme desteği, kısa çalışma ödeneği ve bazı istihdam uygulamaları ile vergisel uygulamalar, sektör kuruluşlarının kredi yapılandırmaları gibi uygulamaların devamı sektör açısından çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 222 bin 831'e yükseldi
İtalya Kovid-19 salgınına yönelik ek tedbirleri tartışıyor
Boşnak lider Bakir İzetbegoviç'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Balkan ülkelerinde günlük Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış sürüyor
Sağlık Bakanlığından Kovid-19 salgını döneminde gebe takibi rehberi

Benzer haberler

Bakan Albayrak: Bacasız sanayi turizm sektörünün yanındayız

Bakan Albayrak: Bacasız sanayi turizm sektörünün yanındayız

Turizm Destek Paketi Uygulaması sektöre nefes aldıracak