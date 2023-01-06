TÜRİB Genel Müdürü Kırali: 2019 temmuz ayından bu yana 100 milyar TL'lik 28 milyon ton ürün borsamızda el değiştirdi
TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali, "100 milyar TL'lik 28 milyon ton ürün borsamızda el değiştirdi.Ülkenin dört bir yanında sayıları 160'ı aşan lisanslı depo var ve 237 şubede 8,9 milyon ton saklama kapasitesine ulaşmış durumda. " dedi.
İstanbul
Bu yıl ikincisi düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması programı kapsamında "Tarıma Değer Katanlar Konuşuyor” paneli gerçekleştirildi.
Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde konuşan TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali, TÜRİB'in gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik açısından rolüne ve önemine değindi.
2019 yılı temmuz ayından bu yana 100 milyar TL'lik 28 milyon ton ürün borsamızda el değiştirdiğini belirten Kırali, "Bu çok ciddi bir rakam. Ülkenin dört bir yanında sayıları 160'ı aşan lisanslı depo var ve 237 şubede 8,9 milyon ton saklama kapasitesine ulaşmış durumda. Buradaki ürünler bizde işlem görüyor.
Bu nasıl bir büyüklük anlatabilmek için, ülkenin hububat rekoltesi 35 milyon ton civarında yıllık. 8,7 milyon ton bunun yaklaşık yüzde 25'i yapıyor. Yani teorik olarak ülkemizdeki işlem gören hububatın dörtte biri borsamızda işlem görüyor. Bu da yine kısa zamanda kat ettiğiminiz çok büyük bir mesafe." diye konuştu.
Bunu daha da artırmak istediklerini vurgulayan Kırali, ürün ihtisas borsacılığı ve lisanslı depoculuğun gıda güvenliği ve sürdürülebilirliği, fiyat manipülasyonlarına karşı koruma ve çiftçinin finansmana erişiminin sağlanması gibi nedenlerden dolayı çok önemli olduğunu vurguladı.
Savaş, kuraklık ve hastalık gibi dönemlerde hububat fiyatlarının manipülasyona acık hale geldiğine dikkati çeken Kırali, diğer taraftan zorlu piyasa koşullarında hububat piyasanda fiyatların adil ve şeffaf bir piyasada belirlenmesi son derece önemli olduğuna işaret etti.
Çiftçilerin Türkiye'de finansmana erişiminin en güç olan kesimlerden biri olduğunu belirten Kırali, TÜRİB’de işlem gören Elektronik Ürün Senetleri'nin bankalar tarafından en üst seviyede güvenilir ve likit olarak kabul edildiğini ve bu sayede ürününü lisanslı depolarda tutan çiftçilerin bu ürünleri üzerine çıkabilen ELUS’lere verilen krediler ile finansmana kolaylıkla erişebildiğini sözlerine ekledi.
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