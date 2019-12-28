Euro
6.66
Dolar
5.96
BIST 100
113,683.60
Altın
1,510.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Türkiye'nin Otomobili

TÜRES'ten 'Türkiye'nin Otomobili' için 'en az 500 adetlik' ön sipariş

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), tanıtımı yapılan 'Türkiye’nin Otomobili' için en az 500 adet ön sipariş vereceğini duyurdu.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 28.12.2019
TÜRES'ten 'Türkiye'nin Otomobili' için 'en az 500 adetlik' ön sipariş

İstanbul

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği'nden (TÜRES) yapılan açıklamaya göre, tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Türkiye’nin otomobili için restorancılar ve lokantacılar da ön sipariş ile destek verecek. 

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl ve Yönetim Kurulu üyeleri büyük beğeni toplayan yerli otomobil için ilk etapta en az 500 ön sipariş vereceklerini açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ramazan Bingöl, sektör olarak yerli ve milli otomobili çok beğendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu konuda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yerli otomobilimize hem destek için hem de gerçekten iyi bir iş yapıldığı için TÜRES üyeleri olarak ön sipariş vererek destek olacağız. Bu doğrultuda ülkemiz adına dönüm noktası olan Türkiye Otomobil Girişim Grubu'nun (TOGG)’nun yerli aracına ilk etapta en az 500 ön sipariş ile destek veriyoruz. Bu siparişin ardından yeni talepler geldikçe bu sayıyı daha da arttıracak ve bu gurura ortak olacağız. Yerli ve milli olan her şeye ve milli teknoloji hamlesine her zaman tam destek vereceğiz ve herkesin de buna destek vermesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya krizi ve Akdeniz’de derin jeopolitik dönüşüm
Afrika frank zincirinden kurtuluyor
Ticaret savaşları sona mı eriyor?
BAE-Suudi ekseninin Doğu Akdeniz siyaseti gerilim üretiyor
Protesto gösterilerinin ardından İran'da siyaset ısınıyor

Benzer haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Türkiye'nin Otomobili gurur verici

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Türkiye'nin Otomobili gurur verici

'Sokaklarımızda artık Türk otomobillerini görmek istiyoruz'

'Bir dünya markası yarattılar'

'Türkiye'de değil dünyada ses getireceğine inanıyorum'

'Türkiye'de değil dünyada ses getireceğine inanıyorum'
'İzlerken heyecandan kalbim duracaktı'

'İzlerken heyecandan kalbim duracaktı'
'Devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler'

'Devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler'