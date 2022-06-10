Dolar
17.09
Euro
18.07
Altın
1,840.48
ETH/USDT
1,768.40
BTC/USDT
29,987.00
BIST 100
2,565.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TÜREB Başkanı Erden, rüzgar enerjisine 10 yılda 14 milyar avro yatırım yapıldığını bildirdi

TÜREB Başkanı İbrahim Erden, "Türkiye'nin son 10 yılda işletmeye alınan yaklaşık 11 bin megavatlık rüzgar enerjisiyle ülkemiz karasal rüzgar potansiyelinin yüzde 10'unu kullanabilir duruma geldi." dedi.

Gülşen Çağatay   | 10.06.2022
TÜREB Başkanı Erden, rüzgar enerjisine 10 yılda 14 milyar avro yatırım yapıldığını bildirdi

İzmir

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, TÜREB tarafından düzenlenen rüzgar sanayisi üretim tesisleri gezisinde, Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyelinin 110 milyar avroluk yatırım fırsatı barındırdığını söyledi.

Geçen yıl rüzgarda 1798 megavatlık kurulu gücün devreye girdiğini anımsatan Erden, "2021 sonunda Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü 11 bin 101 megavata ulaştı. İzmir ise bu toplamda rüzgarın başkenti konumunda bulunuyor. İzmir, geçen yıl sonunda 1890 megavatlık kurulu güce ulaştı. Aslında İzmir teorik olarak 12 bin megavat potansiyele sahip ve henüz potansiyelinin yüzde 15'ini değerlendirilebiliyor." diye konuştu.

Yerli rüzgar türbini ekipmanı üretiminde Türkiye'nin önemli çalışmaları bulunduğuna işaret eden Erden, "Türkiye'nin son 12 yılda rüzgar enerjisine yapılan yatırımlarla ekipman üretiminde dünyada önemli bir yere geldi. Son 10 yılda işletmeye alınan yaklaşık 11 bin megavatlık rüzgar enerjisiyle ülkemiz karasal rüzgar potansiyelinin yüzde 10'unu kullanabilir duruma geldi. 11 bin megavat kurulu güç için 14 milyar avro yatırım yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Erden, rüzgar sektöründe İzmir'in önemli bir yeri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İzmir, Türkiye'nin ilk kanat, kule fabrikasına, ilk rüzgar türbin bakım ve onarım tesisine, ilk rüzgar türbini Ar-Ge Merkezi'ne, ilk nazel fabrikasına ev sahipliği yapıyor. 4 rüzgar kanat fabrikasının tamamı, 7 kule fabrikasının 4'ü, 2 döküm tesisinin biri İzmir'de bulunuyor. Burada 35'in üzerinde üretici bulunuyor. İzmir'de rüzgar sanayinde faaliyet gösteren firmalar, Türkiye'nin rüzgar sanayinin toplam cirosunun yaklaşık yüzde 85'ini oluşturuyor. 2020 itibarıyla İzmir'de rüzgar sanayisi 7 bin 500 kişilik istihdama ulaştı."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul TEM Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye gibi bir güç, 'metaverse'nin inşa sürecinin parçası olmalı
Konya'da selden etkilenen vatandaşların yaraları sarılıyor
Türkiye'de 55 kene türü belirlendi
Türkiye'de inşa edilen eğitim gemisi Katar'a ulaştı

Benzer haberler

TÜREB Başkanı Erden, rüzgar enerjisine 10 yılda 14 milyar avro yatırım yapıldığını bildirdi

TÜREB Başkanı Erden, rüzgar enerjisine 10 yılda 14 milyar avro yatırım yapıldığını bildirdi

Ağrı'da İpek Geçidi'ne kurulan türbinler rüzgarı enerjiye dönüştürüyor