Tüm zamanların en yüksek haziran ayı ihracat değerine ulaşıldı

Uğur Aslanhan
03 Temmuz 2026•Güncelleme: 03 Temmuz 2026
İstanbul'da haziran ayı dış ticaret verilerini açıklayan Bakan Bolat, "Haziran sonu itibarıyla tarihimizde ilk defa mal ve hizmet ihracatının toplamı yıllıklandırılmış olarak 400 milyar doları aşmış durumda." diye konuştu.
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