Tüm zamanların en yüksek haziran ayı ihracat değerine ulaşıldı Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Haziran ayı ihracatı, yıllık bazda yüzde 21,9 artışla 25 milyar dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek haziran ayı rakamına ulaşmış oldu. Son 12 ay itibarıyla 278 milyar dolarlık ihracata ilk defa ulaşmış olduk." dedi.