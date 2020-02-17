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Ekonomi

Tüketiciyi Destekleme Derneğinden internetten altın alacaklara uyarı

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Bakal, "Yükte hafif, pahada ağır bir ürün satın alırken internet sitesinin ne kadar güvenilir olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.

Selçuk Kızıldağ   | 17.02.2020
Tüketiciyi Destekleme Derneğinden internetten altın alacaklara uyarı

Eskişehir

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, internetten alınan gram, çeyrek ve yarım altınların ağırlığında eksiklik olabileceği uyarısında bulundu.

Bakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde internetten altın alan bazı tüketicilerin mağdur olduğunu söyledi.

Altının satılmak için kuyumcuya götürüldüğünde ağırlığının eksik olduğunun ortaya çıktığını belirten Bakal, şikayetlerin çoğunun satın alma işleminin üzerinden birkaç ay veya yıl geçtikten sonra yapıldığını anlattı.

"Ürün sahte değil, altın fakat ağırlıkta eksiklik tespit ediliyor"

Tüketicilere bu konuda uyarılarda bulunan Bakal, şöyle devam etti:

"Çoğumuz internetten alışveriş yapmanın keyfini çıkarıyoruz. Gördüğümüz bir şeyi beğeniyor, bir tıkla kapımıza kadar getirtiyoruz fakat yükte hafif, pahada ağır bir ürün satın alırken internet sitesinin ne kadar güvenilir olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Altın fiyatlarının yükselmesiyle 'kampanya' yazan sitelerden 5-10 lira düşük fiyata altın alanlar daha sonra mağduriyet yaşıyor. Aldığı ürünü kuyumcuya bozdurmaya götürdüğünde gerçek anlaşılıyor. Ürün sahte değil, altın fakat ağırlıkta eksiklik olduğu tespit ediliyor. İnşatta demirden çalmak gibi bir durum."

Bakal, tüketicilerin mağdur olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını, şikayetleri değerlendirip gerekli hukuki yollara yönlendirdiklerini dile getirdi.

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