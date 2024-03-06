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Ekonomi

Tüketiciler Derneğinden ramazan boyunca fiyatların sabitlenmesi kararına destek

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, perakende sektörünün ramazan ayı boyunca fiyatları sabitleme kararını olumlu bulduklarını bildirdi.

Serhat Tutak  | 06.03.2024 - Güncelleme : 06.03.2024
Tüketiciler Derneğinden ramazan boyunca fiyatların sabitlenmesi kararına destek

Ankara

Küçük, yaptığı açıklamada, perakende sektörünün Ankara ve İstanbul'da Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yapılan işbirliği kapsamında ramazan ayı boyunca kırmızı et fiyatını sabitleme kararı aldığını ifade etti.

Tarım Kredi'nin de kooperatif market satış noktalarında ramazan boyunca fiyatları sabitlediğini anımsatan Küçük, söz konusu kararları tüketici açısından olumlu değerlendirdiklerini aktardı.

Küçük, fiyatlar sabitlenirken bir yandan da satış noktalarına ilişkin denetimlerin sürmesi gerektiğine işaret ederek, özellikle denetimlerin, gıda ürünlerinin güvenliği ve fiyat etiketlerine yoğunlaşması talebinde bulundu.

Ambalajlı ürünlerde son kullanma tarihi ile gramaja özellikle dikkat edilmesi gerektiğini bildiren Küçük, "Vatandaşlarımızı ihtiyaçlarını önceden belirleyerek, farklı işletmelerde ürün ve fiyat mukayesesi yaparak, kişisel gelirlerine ve aile bütçelerine uygun alışveriş yapmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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