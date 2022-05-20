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Ekonomi

Tüketici güven endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,4 artarak 67,6 oldu

Tüketici güven endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,4 artışla 67,6 değerini aldı.

Mustafa Çalkaya   | 20.05.2022
Tüketici güven endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,4 artarak 67,6 oldu

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Nisanda 67,3 olan endeks, mayısta 67,6 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi nisanda 49,1 iken mayısta yüzde 1,2 azalarak 48,5 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise nisanda 63,9 iken mayısta yüzde 4 artışla 66,5'e yükseldi.

Nisan ayında gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi 67,3 iken mayısta yüzde 1,5 azalışla 66,3 olarak gerçekleşti.​​​​​​​

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi nisanda 88,8 iken mayısta yüzde 0,3 artışla 89'a çıktı.

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