Dolar
18.66
Euro
19.87
Altın
1,798.30
ETH/USDT
1,218.40
BTC/USDT
16,817.00
BIST 100
5,454.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana’da basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ankara'da gerçekleştirilen gerçekleştirilecek 87. Büyük Atatürk Koşusu’na katılıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’da "Büyük Kadın Buluşması" programında konuşuyor.
logo
Ekonomi

TÜİK ülke içi göç etme nedenlerini gelecek hafta ilk kez açıklayacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "2021 Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması"nın sonuçları ile ilk kez yayınlanacak olan ülke içi göç etme nedeni bilgilerini içeren "İç Göç İstatistikleri"ni gelecek hafta kamuoyuyla paylaşacak.

Mehtap Yılmaz Özdemir   | 25.12.2022
TÜİK ülke içi göç etme nedenlerini gelecek hafta ilk kez açıklayacak

Ankara

TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2008 yılından itibaren, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) baz alınarak üretilen ülke içi göç bilgileri kapsamında, yapılan ilave çalışmalar neticesinde, "Göç Etme Nedeni" bilgisi idari kayıtlara dayalı olarak üretildiği belirtildi.

Açıklamada, 2021 Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması'nın sonuçları ile ilk kez yayınlanacak olan "Ülke İçi Göç Etme Nedeni" bilgisi de ayın son haftasında kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Uluslararası alanda Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği (AB), nüfus konusunda ülkeler arası karşılaştırılabilir istatistikler elde edilmesi amacıyla, sonu "0" ile biten yıllara yakın senelerde ülkelerin "Nüfus ve Konut Sayımı" yapmalarını öneriyor.

Bu çerçevede ülkedeki en son nüfus ve konut sayımı çalışması, 2011 yılında "Nüfus ve Konut Araştırması" adıyla gerçekleştirilmişti. 2020 Nüfus ve Konut sayımı döneminde ise AB üye ülkeleriyle uyumlu şekilde idari kayıtların temel alındığı "2021 Nüfus ve Konut Sayımı (NKS)" çalışmaları yürütülmüştü.

2021 Nüfus ve Konut Sayımı kapsamında, üretilmesi gereken yerleşim yeri düzeyinde nüfus büyüklüğü, yaş ve cinsiyet yapısı, yasal medeni durum, eğitim durumu, göç, vatandaşlık ülkesi, doğum yeri, hane halkı tipi ve yapısına ilişkin bilgiler, ADNKS'den her yıl düzenli olarak üretiliyor.

Sayım dahilindeki iş gücü göstergeleri, Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) verilerinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'den gelen nüfus büyüklüğü ve demografik özellikler dikkate alınarak ve kurumsal nüfus dahil edilerek, yeniden hesaplanmasıyla elde ediliyor. Kurumsal nüfusun iş gücü durumu, idari kayıtlar temel alınarak belirleniyor.

Bina ve konut niteliklerine ilişkin bilgi üretmeye yeterli idari kayıt olmaması nedeniyle, bu alandaki bilgi eksikliğini gidermek için Ekim 2021-Nisan 2022 tarihleri arasında "2021 Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması (BKNA)" gerçekleştirilmişti. Söz konusu çalışmanın örneklem yapısı, il düzeyinde tahmin üretecek ve ADNKS ile ilişkilendirilebilecek şekilde tasarlanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa merkezli PKK/KCK operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı
Emine Erdoğan'dan çocuklara ve gençlere "Sıfır Atık" çağrısı
Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla Suriye sınırında inceleme ve denetlemelerde bulundu
Kocaeli'de atık suların karıştığı Kiraz Deresi'nin rengi değişti
MSB'den "korkusuzdur dağların efesi" paylaşımı

Benzer haberler

TÜİK ülke içi göç etme nedenlerini gelecek hafta ilk kez açıklayacak

TÜİK ülke içi göç etme nedenlerini gelecek hafta ilk kez açıklayacak

TÜİK'in hazırladığı "Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri Web Portalı" açıldı

Trafiğe kasımda 122 bin 837 aracın kaydı yapıldı

Sosyal korumaya 2021'de 785,7 milyar lira harcandı

Sosyal korumaya 2021'de 785,7 milyar lira harcandı
YÖK Başkanı Özvar: Yükseköğretim mezunu kadınlar 1,7 kat fazla gelir elde ediyor

YÖK Başkanı Özvar: Yükseköğretim mezunu kadınlar 1,7 kat fazla gelir elde ediyor
Tarımsal girdi fiyat endeksi ekimde yıllık yüzde 134,76, aylık yüzde 2,68 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi ekimde yıllık yüzde 134,76, aylık yüzde 2,68 arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet