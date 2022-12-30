TÜGİK Genel Başkanı Güral: Yatırım, istihdam ve üretim mücadelemizde bizlere moral ve motivasyon sağlamasını diliyoruz
Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral, sanayide kullanılan elektrikte sağlanan indirimin üretici ve yatırımcının önünü açacak düzeyde önemli bir destek olduğunu belirtti.
Ankara
Güral, AA muhabirine, sanayide kullanılan elektrikte sağlanan indirimin üretici ve yatırımcının önünü açacak düzeyde önemli bir destek olduğunu belirterek, bu gelişmenin üretim ve ihracat ivmesine katkı sunacağını söyledi.
Güral, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'mız Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mız Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı'mız Nureddin Nebati'nin katkılarıyla sağlanmış olan bu indirimden dolayı iş camiası olarak memnuniyet duyduk. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat mücadelemizde bizlere moral ve motivasyon veren bu desteğin doğal gaz fiyatlarında da sağlanmasını diliyor, başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.