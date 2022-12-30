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Ekonomi

TÜGİK Genel Başkanı Güral: Yatırım, istihdam ve üretim mücadelemizde bizlere moral ve motivasyon sağlamasını diliyoruz

Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral, sanayide kullanılan elektrikte sağlanan indirimin üretici ve yatırımcının önünü açacak düzeyde önemli bir destek olduğunu belirtti.

Erhan Cihan Ünal   | 30.12.2022
TÜGİK Genel Başkanı Güral: Yatırım, istihdam ve üretim mücadelemizde bizlere moral ve motivasyon sağlamasını diliyoruz

Ankara

Güral, AA muhabirine, sanayide kullanılan elektrikte sağlanan indirimin üretici ve yatırımcının önünü açacak düzeyde önemli bir destek olduğunu belirterek, bu gelişmenin üretim ve ihracat ivmesine katkı sunacağını söyledi.

Güral, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'mız Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mız Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı'mız Nureddin Nebati'nin katkılarıyla sağlanmış olan bu indirimden dolayı iş camiası olarak memnuniyet duyduk. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat mücadelemizde bizlere moral ve motivasyon veren bu desteğin doğal gaz fiyatlarında da sağlanmasını diliyor, başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz."

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