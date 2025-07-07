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Ekonomi

Trump'ın BRICS ülkelerine tarife tehdidinin büyük kırılmalara yol açması beklenmiyor

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, "Görünüşte tabii manşete çıkabilecek bir haber ama pratikte 'Dünya ticaretini nereye götürür?' derseniz çok da öyle büyük kırılmalar yapmaz." dedi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
Trump'ın BRICS ülkelerine tarife tehdidinin büyük kırılmalara yol açması beklenmiyor

İstanbul

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın BRICS ülkelerine ve onların Amerikan karşıtı politikalarını benimseyen diğer ülkelere uygulanabilecek ek yüzde 10'luk gümrük tarifesi tehdidine ilişkin, "Görünüşte tabii manşete çıkabilecek bir haber ama pratikte 'Dünya ticaretini nereye götürür?' derseniz çok da öyle büyük kırılmalar yapmaz." değerlendirmesinde bulundu.

17. BRICS Liderler Zirvesi "Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Küresel Güney" mottosuyla Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenleniyor.

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Zirvenin dün yayımlanan ortak bildirisinde, katılımcı liderler "tek taraflı gümrük vergileri ve gümrük vergisi dışı önlemlerin artışı" konusunda ciddi endişelerini dile getirmişti. Bildirinin, ABD'de Trump yönetiminin ticaret politikasına örtülü bir gönderme olduğu iddia edilmişti.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında yer aldığı BRICS, dünya ekonomisinde önemli yere sahip bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, BRICS'in Amerikan karşıtı politikalarını benimseyen herhangi bir ülkenin ek yüzde 10'luk gümrük tarifesiyle karşılaşacağı tehdidinde bulundu.

Trump'ın bu açıklaması küresel piyasalarda ticaret savaşlarının derinleşebileceğine ilişkin endişelerin artmasına neden olurken, BRICS içinde Çin, Hindistan gibi önde gelen ülkelerin bulunması da küresel ticarete ilişkin endişelerin daha fazla tetiklenmesine yol açtı.

ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikaların ekonomi ve ticaret üzerindeki olası etkilerine yönelik endişeler devam ediyor. Küresel çapta başta tarifeler olmak üzere birçok belirsizlik unsuru mevcutken, ABD Başkanı Trump'ın sık değişen politikaları da yatırımcıların karar alma süreçlerini zorlaştırıyor.

"Trump zaten bu tip adımları genelde pazarlık olarak kullanıyor"

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bu tip haberlerin çok da önemsememesi gerektiğini belirtti.

Trump'ın zaten bu tip adımları genelde pazarlık unsuru olarak kullandığını ifade eden Manukyan, "Bunun realize olacağını veya ticareti etkileyeceğini söylemek mümkün değil." dedi.

Manukyan, bazı ülkelere bakıldığında yani Çin ile olan gümrük vergisi seviyesinin zaten yüzde 50'lere düşürülmüş olmasına rağmen bunun yüzde 10 artırılması veya artırılmamasının çok fazla fark etmeyeceği öngörüsünde bulundu.

Keza Rusya'ya uygulanan ciddi anlamda yaptırımlar olduğunu aktaran Manukyan, bu ülkeye de yüzde 10 gümrük vergisi gelmesi ya da gelmemesinin oradaki o resmi yine değiştirmeyeceğini söyledi.

Manukyan, Hindistan'ın ağırlıklı olarak bir denge unsuru olduğunu dile getirerek, ülkenin ABD'nin önemli bir müttefiki olduğunu, dolayısıyla yüzde 10'luk tarifenin etrafından dolaşılabileceğini kaydetti.

Şant Manukyan, "Görünüşte tabii manşete çıkabilecek bir haber ama pratikte 'Dünya ticaretini nereye götürür?' derseniz çok da öyle büyük kırılmalar yapmaz. Yani zaten o kırılmaları biz geçtiğimiz aylardan itibaren yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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