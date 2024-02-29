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Ekonomi

Trakya'da zincir marketlerde ramazan öncesi "fiyat" ve "etiket" denetimi yapıldı

Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de ramazan ayı öncesinde zincir marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Özgün Tiran, Fırat Çakır, Cihan Demirci  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Trakya'da zincir marketlerde ramazan öncesi "fiyat" ve "etiket" denetimi yapıldı Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Kırklareli Ticaret Müdürlüğü ekipleri, zincir marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Görevliler, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin etiketlerini inceledi.

Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat artışı olup olmadığına, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyat listeleri kontrol edildi.

Fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen üretici, tedarikçi veya perakende işletmelere idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

Edirne'de, İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri de kent merkezi ve ilçelerdeki zincir marketlerde denetimler gerçekleştirdi.

Tekirdağ'da da ekipler zincir marketlerde denetim yaptı.

Trakya'da denetimlerin sıklaştırıldığı ve ramazan ayında da devam edeceği kaydedildi.

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