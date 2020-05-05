Euro
7.67
Dolar
7.07
BIST 100
99,431.34
Altın
1,697.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor 31 İlde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, tanıtım programında konuşuyor
logo
Ekonomi

Trabzon'da MÜSİAD üyeleri bakkalların veresiye defterlerindeki borçları ödüyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon Şubesi üyeleri, bakkalların veresiye defterlerini satın alarak dar gelirli vatandaşların borçlarını kapattı.

Meltem Yılmaz Karakurum   | 05.05.2020
Trabzon'da MÜSİAD üyeleri bakkalların veresiye defterlerindeki borçları ödüyor

Trabzon

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon Şube Başkanı Ali Kaan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlar için harekete geçen Trabzonlu iş adamlarının, Ortahisar ilçesindeki 5 mahallede çok sayıda bakkaldan veresiye defterlerini satın aldığını belirtti.

Mahallelerde borçları silinenlerin kim olduğunun bilinmediğine işaret eden Kaan, "Bizler sadece bakkal ile görüşüp defterdeki tüm borçları sildiriyoruz. Borcu olan vatandaşlarımızı rencide etmemeye özen gösteriliyor. Çünkü bizler bu işi Allah rızası için yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaan, borç anlamına gelen "zimem"in bir Osmanlı geleceği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu gelenek, zimem yani borç defterinin satın alınmasıyla gerçekleşiyor. Ortahisar'da birden fazla mahallede bunu gerçekleştirdik. 10 binlerce liralık veresiye defterlerinin tamamını satın aldık. Vatandaşımıza bir nebze de nefes olabildiysek ne mutlu bize."

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan zor günlerin birlikte aşılacağını vurgulayan Kaan, "Bu zor günler birlik, dayanışma, kardeşlikle aşılır. Bize bu yardımlara vesile olma gücü veren Allah'a ne kadar şükretsek azdır. MÜSİAD üyelerinden gelen bağışlarla yapılan borç defteri satın alma hayır işlerimiz devam edecektir. Desteği olan herkesten Allah razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaan, ramazan ayında ihtiyacı olan ailelere kumanya yardımı yaptıklarına da dikkati çekerek, "Kızılay ile istişare halinde yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz. MÜSİAD olarak her zaman milletimizin, devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya Sağlık Örgütü: ABD, Kovid-19'un Vuhan laboratuvarından çıktığı iddiasına kanıt sunmadı
İran'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 63 ölüm
Hindistan'da bir günde 3 bin 900 Kovid-19 vakası görüldü
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 155 binin üzerine çıktı
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 50 bini geçti

Benzer haberler

Trabzon'da MÜSİAD üyeleri bakkalların veresiye defterlerindeki borçları ödüyor

Trabzon'da MÜSİAD üyeleri bakkalların veresiye defterlerindeki borçları ödüyor

Kovid-19 sonrası ülkeler biyolojik saldırı tehdidine karşı hazırlıklı olmalı

Evde kalan çocuklar için sokakta müzikal tiyatro sahneliyorlar

Sanatçıların 'Türkülerle evde kal Türkiyem' konserleri ilgi görüyor

Sanatçıların 'Türkülerle evde kal Türkiyem' konserleri ilgi görüyor

Hastanede yanından ayrılmayan oğlunun desteğiyle 17 günde sağlığına kavuştu

Hastanede yanından ayrılmayan oğlunun desteğiyle 17 günde sağlığına kavuştu
Dünya genelinde Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 200 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 200 bini geçti