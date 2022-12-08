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Ekonomi

TPAO'nun Şırnak'taki sondaj çalışmaları yöre halkına iş imkanı sağlayacak

Şırnak'ta Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO) yürütülen keşif amaçlı sondaj çalışmaları yöre halkına iş imkanı sağlayacak.

Ekrem Payan   | 08.12.2022
TPAO'nun Şırnak'taki sondaj çalışmaları yöre halkına iş imkanı sağlayacak Fotoğraf: Ekrem Payan/AA

Şırnak

TPAO tarafından 2017'den itibaren bölgede Silopi havzası ve civarının öncelikli arama alanı olarak belirlenmesinin ardından başlatılan sismik veri toplama faaliyetleri sürüyor.

Bu kapsamda geçen yıl eylül ayında günlük 400 varil debi ile üretime alınan ve İdil ilçesinde 2019'da PKK’lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan astsubay Esma Çevik'in isminin verildiği bölgede 4 kuyuda üretim sürüyor.

Sondaj çalışmaları tamamlanan 5'inci kuyu da üretime alınacak.

Gabar Dağı eteklerindeki Akçay ve Kayaboyun köylerinin bulunduğu bölgede yürütülen sismik çalışmalar da tamamlanma aşamasına geldi.

TPAO'nun bölgede yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar, gelişmeleri heyecanla takip ediyor.

"Mutluyuz, gururluyuz"

Kayaboyun köyü muhtarı Hakan Vural, AA muhabirine, petrol bulunması için yürütülen çalışmaların köyde heyecan yarattığını dile getirdi.

"3 yıl önce çalışmalar başladığında petrol çıkacağına inanmıyorduk." diyen Vural, 4 kuyuda üretim yapılmasının sevindirici olduğunu ifade etti

Vural, "Burada iş sahaları açılacak. Gençlerimize bu sayede iş imkanı sağlanacak. Mutluyuz, gururluyuz." dedi.

Akçay köyünde yaşayan Halit Yılmaz da Kürtçe, köylerinde yürütülen çalışmaların mutluluk verici olduğunu belirterek, "İnşallah köyümüz, milletimiz için hayırlı olur, memnunuz." ifadelerini kullandı.

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