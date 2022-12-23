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Ekonomi

TPAO, Sakarya Gaz Sahası'nda toplama haznesinin vana sistemine bağlandığını duyurdu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'nın gaz toplama haznesinin kuyubaşı vana sistemine doğru serilen esnek boru hattıyla bağlandığını bildirdi.

Zeynep Beyza Kılıç   | 23.12.2022
TPAO, Sakarya Gaz Sahası'nda toplama haznesinin vana sistemine bağlandığını duyurdu

Ankara

TPAO'nun Twitter hesabından, "Sakarya Gaz Sahası'nın gaz toplama haznesi Peçenek, Kuyubaşı Vana Sistemine doğru serilen esnek boru hattıyla 2 bin 200 metre derinlikte insansız su altı araçları kullanılarak başarıyla bağlandı." paylaşımı yapıldı.

Peçenek adı verilen ekipman Filyos Limanı'na getirildikten sonra 1 Aralık'ta özel vinçler ve su altı robotlarının yardımıyla deniz altına indirilmişti.


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