TPAO, Sakarya Gaz Sahası'nda toplama haznesinin vana sistemine bağlandığını duyurdu
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'nın gaz toplama haznesinin kuyubaşı vana sistemine doğru serilen esnek boru hattıyla bağlandığını bildirdi.
Ankara
TPAO'nun Twitter hesabından, "Sakarya Gaz Sahası'nın gaz toplama haznesi Peçenek, Kuyubaşı Vana Sistemine doğru serilen esnek boru hattıyla 2 bin 200 metre derinlikte insansız su altı araçları kullanılarak başarıyla bağlandı." paylaşımı yapıldı.
Enerjisiyle güçlü Türkiye 🇹🇷— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) December 23, 2022
Sakarya Gaz Sahası’nın gaz toplama haznesi Peçenek, Kuyubaşı Vana Sistemine doğru serilen esnek boru hattıyla 2.200 metre derinlikte insansız su altı araçları kullanılarak başarıyla bağlandı.✅#TPAO #TürkiyeninEnerjisi pic.twitter.com/ME8YARNyCn
Peçenek adı verilen ekipman Filyos Limanı'na getirildikten sonra 1 Aralık'ta özel vinçler ve su altı robotlarının yardımıyla deniz altına indirilmişti.
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