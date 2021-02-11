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Ekonomi

Toyota mali yıl net kar tahminini 1,90 trilyon yene yükseltti

Toyota, 31 Mart'ta sona erecek mevcut mali yıl net kar tahminini 1,42 trilyon yenden (13,57 milyar dolar) 1,90 trilyon yene (18,16 milyar dolar) yükseltti.

Ahmet Furkan Mercan   | 11.02.2021
Toyota mali yıl net kar tahminini 1,90 trilyon yene yükseltti

Tokyo

Japon üreticiden yapılan açıklamaya göre Toyota, ABD ve Çin piyasalarındaki talebin iyileşmesi sonucu mali yıl beklentilerini güncelledi.

Buna göre 31 Mart'ta sona erecek mali yılda 1,42 trilyon yenlik (13,57 milyar dolar) net kar tahminini 1,90 trilyon yene (18,16 milyar dolar) çıkardı.

Yeni tahminin tutması halinde, önceki mali yıl net kar oranına kıyasla yüzde 6,7 düşüş sergilenmiş olacak.

Mini araç üreticisi Daihatsu ile kamyonet üreticisi Hino dahil Toyota grubu küresel araç satış hedefini ise 9,42 milyondan 9,73 milyon adede yükseltti.

Yarı iletken sıkıntısı

Verilere ilişkin çevrim içi basın toplantısında bir konuşma yapan Baş Finans Direktörü (CFO) Kon Kenta, küresel yarı iletken sıkıntısı ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Kon, sıkıntıya rağmen üretimde büyük oranda kesintiye gidilmediğini belirterek, ¨Salgın gibi faktörlerin de etkisi sürüyor. Riskleri yakından izlemeliyiz.¨ dedi.

Firma, mali yıl işletme karının, önceki mali yıla kıyasla, yüzde 16,6 düşerek 2 trilyon yen (19,12 milyar dolar) kayda geçmesini bekliyor.

Önceki işletme karı tahmini 1,3 trilyon yen (12,4 milyar dolar) olarak duyurulmuştu.

Satışların önceki mali yıla oranla yüzde 11,3 düşerek 26,5 trilyon yene (253,3 milyar dolar) ulaşması bekleniyor.

9 ayda 7,21 milyon araç satışı

Toyota grubu, Nisan-Aralık 2020 döneminde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,4 düşüşle 7,21 milyon adet araç satışı gerçekleştirdi.

Firmanın 9 aylık süreçteki net karı, yüzde 14,1 düşüşle 1,47 trilyon yen (14 milyar dolar) olarak kayda geçti.

İşletme karı ise yüzde 26,1 düşüşle 1,51 trilyon yen (14,43 milyar dolar) seviyesinde kaydedildi.

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