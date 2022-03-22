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Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

TotalEnergies Rusya'daki projelerini kademeli olarak askıya alacak

TotalEnergies, Rusya'daki projelerin geliştirilmesi için daha fazla sermaye sağlamayacağını ve ülkedeki faaliyetlerini kademeli olarak askıya alacağını bildirdi.

Zeynep Beyza Kılıç   | 22.03.2022
TotalEnergies Rusya'daki projelerini kademeli olarak askıya alacak

Ankara

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, TotalEnergies'in Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı şiddetle kınadığı belirtildi.

Şirketin, Avrupa'nın Rusya'ya uygulayacağı yaptırımlara uyacağı kaydedilen açıklamada, "TotalEnergies Rusya'daki faaliyetlerini kademeli olarak askıya alacak. Arctic LNG 2 projesine daha fazla sermaye sağlamayacak. Ayrıca, şirket Rusya'daki pil üretimine ilişkin projelerini durdurma kararı aldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ukrayna'daki kötüleşen durum ve Avrupa'ya tedarik için alternatif kaynakların varlığı göz önüne alındığında, TotalEnergies, Rus petrol ve petrol ürünlerine yönelik tüm alımlarını en geç 2022 yılı sonuna kadar durdurmak için tek taraflı olarak artık Rus petrol ve petrol ürünleri satın alma sözleşmelerine girmeme ve sözleşmeleri yenilememe kararı almıştır. Rusya'dan akaryakıt satın alma sözleşmeleri de mümkün olan en kısa sürede sonlandıracak."


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