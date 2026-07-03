Toshiba, bu ay itibarıyla Türkiye'de beyaz eşya ve küçük ev aletleri kategorilerinde pazara giriş yaparken, orta ve uzun vadede sektöründe kalıcı marka olmayı hedefliyor.

Toshiba, beyaz eşya pazarındaki ürünleriyle Türkiye'de kalıcı olmayı hedefliyor Toshiba, bu ay itibarıyla Türkiye'de beyaz eşya ve küçük ev aletleri kategorilerinde pazara giriş yaparken, orta ve uzun vadede sektöründe kalıcı marka olmayı hedefliyor.

Japon mühendislik geleneğini, fonksiyonel tasarım anlayışı ve ileri teknolojiyle buluşturan dünyanın en köklü teknoloji markalarından Toshiba, Türkiye'de beyaz eşya ve küçük ev aletleri kategorilerinde pazara girişine ilişkin ayrıntıları İstanbul'da düzenlenen etkinlikte paylaştı.

Etkinlikte markanın ürün gamı ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Türkiye pazarında buzdolabı, çamaşır, bulaşık makineleri, mikrodalga fırın ve küçük ev aletleri kategorilerinde kullanıcıların farklı ihtiyaç ve yaşam tarzlarına hitap eden geniş bir ürün yelpazesi sunacak marka, ilk aşamada 30'un üzerinde farklı ürünü Türkiye'de kullanıcılarla buluşturacak.

Toshiba'nın Türkiye'deki yeni yapılanması Midea'nın global üretim gücü, AR-GE yetkinliği ve teknolojik uzmanlığıyla desteklenecek.

Türkiye'de satışlarını başta çok markalı konsept mağazalar olmak üzere güçlü perakende iş ortakları üzerinden gerçekleştirecek marka, böylelikle etkili dağıtım ağıyla pazardaki erişimini hızla genişletmeyi hedefliyor.

Satış sonrası hizmetlerde de güçlü bir altyapı kuran ve Türkiye genelinde 81 ilde 170 servis noktasıyla faaliyet gösterecek Toshiba, yaygın servis ağı sayesinde 48 saat içinde kurulum desteği sunacak.

"Kalitenin pazarda önemli bir kitlede karşılık bulacağını çok net düşünüyoruz"

Midea Türkiye Bölgesi Üst Yöneticisi (CEO) Aydın Kuzaltı, etkinlik kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye pazarındaki tüketici profilinin son dönemde ciddi bir gelişim gösterdiğini belirterek, "Artık daha ne istediğini bilen, evindeki var olan alana, mobilyaya ya da mutfağa uygun renk ve boyut beklentileri olan, fiyat-performans dengesinin çok daha farkında olan tüketicilerimiz gittikçe çoğaldı." dedi.

Kuzaltı, kendilerinin de daha bilinçli satın alma yapan bu kitleyi hedeflediklerini ifade ederek, ürünlerinin 140 yılı aşkın bir süredir Japon mühendisliği mirasından ve 95 yıllık beyaz eşya deneyiminden geldiğini, söz konusu kalitenin pazarda önemli bir kitlede karşılık bulacağını düşündüklerini anlattı.

Türkiye'nin hem uluslararası hem de yerel güçlü oyuncuların yer aldığı dinamik bir pazar olduğunu vurgulayan Kuzaltı, şöyle devam etti:

"Bu pazarda ayakları yere basan, sağlam ve özellikle e-ticaret tarafını da güçlü kullanacağımız bir giriş stratejimiz var. Güçlü bir satış ağı olan çeyiz kanallarımızı kullanarak, 3-5 yıllık dönemde Türkiye'de önemli oyunculardan biri olmayı hedefliyoruz. Bizim için en önemlisi, kısa zamanda büyük işler yapmak yerine, orta ve uzun vadede Türkiye'de kalıcı bir oyuncu olmak. Güçlü ve kalıcı bir marka olmayı hedefliyoruz."

Yaz aylarında pazara giriş yapılmasıyla evlilik ve çeyiz dönemine yönelik adımların da planlandığına işaret eden Kuzaltı, online kanal ve çeyiz satış kanallarının önemli hedef alanlarından biri olduğunu söyledi.

Kuzaltı, "Başlangıç kampanyalarını şimdilik sürpriz olarak saklayalım ancak partnerlerimizle beraber tüm stratejilerimiz hazır. Süreci destekleyecek kampanyalar mutlaka gelecek." ifadelerini kullandı.