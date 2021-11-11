Dolar
9.93
Euro
11.38
Altın
1,856.57
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,637.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ankara’da "Yükseköğretimde Mesleki Eğitim Çalıştayı"nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Toplanan inek sütü miktarı eylülde yıllık yüzde 1,6 artarak 785 bin tonu geçti

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artarak 785 bin 162 ton oldu.

Zeynep Canlı   | 11.11.2021
Toplanan inek sütü miktarı eylülde yıllık yüzde 1,6 artarak 785 bin tonu geçti

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre toplanan inek sütü miktarı, eylülde yıllık bazda yüzde 1,6 artarak 785 bin 162 tona yükseldi. Toplanan inek sütü miktarı, ocak-eylül döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 arttı.

Eylülde ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,4, protein oranı ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 azalarak 121 bin 220 ton olarak kayda geçti. Ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 6,2 azalarak 1 milyon 126 bin 425 ton oldu.

Eylülde geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 9,1 azalarak 100 bin 431 ton olarak hesaplandı. Üretim, ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artarak 855 bin 92 ton gerçekleşti.

Eylülde geçen yılın aynı ayına göre, ayran üretimi yüzde 28,9, tereyağı üretimi yüzde 27,4, yağsız süt tozu üretimi yüzde 7,2 artarken kaymak üretimi yüzde 0,7, inek peyniri üretimi yüzde 7,5, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 9,6, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 30,8 azaldı.

Ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yağsız süt tozu üretimi yüzde 22,5, ayran üretimi yüzde 16,9, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 12,6, kaymak üretimi yüzde 5,5, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 4,6, tereyağı üretimi yüzde 1,1 artarken inek peyniri üretimi yüzde 0,02 geriledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da Kovid-19 aşılarının takviye dozu 2022'de herkese yapılacak
'18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımız hatırlatma dozu aşılarını olabilir'
Türkiye'de 27 bin 259 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 1 haftada 5-11 yaş aralığındaki yaklaşık 900 bin çocuk Kovid-19 aşısı oldu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 757 bin 417’ye çıktı

Benzer haberler

Toplanan inek sütü miktarı eylülde yıllık yüzde 1,6 artarak 785 bin tonu geçti

Toplanan inek sütü miktarı eylülde yıllık yüzde 1,6 artarak 785 bin tonu geçti

Tavuk eti üretimi eylülde yıllık bazda yüzde 14,2 arttı

TÜİK: TÜFE, bilimsel ve teknik özerklik ile bağımsız olarak hesaplanıyor

Ceza infaz kurumlarındaki kişi sayısı 2020'de azaldı

Ceza infaz kurumlarındaki kişi sayısı 2020'de azaldı
Çevre koruma harcamalarının yarısı son 5 yılda atık yönetimi için yapıldı

Çevre koruma harcamalarının yarısı son 5 yılda atık yönetimi için yapıldı
Türkiye'nin turizm geliri yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 11,4 milyar dolar oldu

Türkiye'nin turizm geliri yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 11,4 milyar dolar oldu