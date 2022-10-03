Dolar
18.57
Euro
18.13
Altın
1,666.39
ETH/USDT
1,297.10
BTC/USDT
19,214.00
BIST 100
3,296.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Bolu'da olimpik yüzme havuzu açılış töreninde konuşuyor.
logo
Ekonomi, Türkİye'nin Otomobili

Togg'dan spekülatif haberlere ilişkin açıklama

Togg, resmi Twitter hesabından, hakkında yayılan spekülatif haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Mehmet Kadir Kılınç   | 03.10.2022
Togg'dan spekülatif haberlere ilişkin açıklama

İstanbul

Togg'dan yapılan açıklamada, "Markamız tarafından açıklanmış gibi gösterilerek; fiyat listesi, ön sipariş-satış kampanyası, kendisini Togg iş ortağı olarak tanıtan üçüncü kişi ve kurumların kamuoyunu yanıltmaya yönelik demeçlerinin, yayın ve ilanlarının arttığını gözlemliyoruz. Hedeflerimize adım adım yaklaştığımız bir dönemde bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz." denildi.

Togg, resmi Twitter hesabından, hakkında yayılan spekülatif haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Gemlik kampüsünün resmi açılışı gerçekleşecek 29 Ekim 2022 ve akıllı cihazın yollara çıkacağı Mart 2023 yaklaştıkça Togg'a olan ilginin de arttığı belirtilerek, "Bu ilgi ve merakı gururla takip ediyor, markamızla ilgili ticari sır olmaktan çıkan her gelişmeyi düzenli olarak sosyal medya hesaplarımız ve basın bültenlerimiz aracılığıyla duyuruyor, kamuoyunu gelişmelerden haberdar ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Özellikle son haftalarda tamamı tahmine ya da varsayıma dayanan beyanlar, şirket temsilcilerinin ifadelerinin çarpıtılarak yorumlanması ve hayal ürünü iddiaların dikkat çekici biçimde arttığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Markamız tarafından açıklanmış gibi gösterilerek; fiyat listesi, ön sipariş-satış kampanyası, kendisini Togg iş ortağı olarak tanıtan üçüncü kişi ve kurumların kamuoyunu yanıltmaya yönelik demeçlerinin, yayın ve ilanlarının arttığını gözlemliyoruz. Hedeflerimize adım adım yaklaştığımız bir dönemde bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Togg'un resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanmamış haberler, hangi mecrada yer alırsa alsın gerçekliği şirketimiz tarafından teyit edilmemiş bilgilerdir. Kurumsal sorumluluk ve prensiplerimiz gereği kamuoyunun bilgisine sunarız."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MEB, Gökçeyurt Köy Yaşam Merkezi'nin açılışını yaptı
Adapazarı HEM Müdürü ağabeyini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Müzisyen Onur Şener'in katil zanlıları adliyeye sevk edildi
Bakan Karaismailoğlu: 2023 yılında 5G'nin tüm Türkiye'ye yayılması için önemli bir planımız var
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Benzer haberler

Togg'dan spekülatif haberlere ilişkin açıklama

Togg'dan spekülatif haberlere ilişkin açıklama

Bolu'da Trugo'ya özel üretilen şarj cihazları kuruluyor

Trugo'ya özel üretilen şarj cihazları kuruluma hazır

Togg Konsept Akıllı Cihazı'nın Türkiye'deki yeni durağı Galataport İstanbul oldu

Togg Konsept Akıllı Cihazı'nın Türkiye'deki yeni durağı Galataport İstanbul oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet