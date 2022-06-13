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Ekonomi

Togg ve Bilişim Vadisi, girişimcilerle yatırımcıları buluşturuyor

Togg ile Bilişim Vadisi'nin ortaklığında başlatılan Mobilite Hızlandırıcı Programı'nda mezun olan 10 girişimci, yarın Bilişim Vadisi'nde görücüye çıkacak.

Ergin Garip   | 13.06.2022
Togg ve Bilişim Vadisi, girişimcilerle yatırımcıları buluşturuyor

İstanbul

Togg ve Bilişim Vadisi'nden yapılan ortak açıklamaya göre, 6 Nisan'da başlayan yoğun eğitim ve mentorluk programını kapsayan Mobilite Hızlandırıcı Programı'nda mezuniyet heyecanı yaşıyor.

Togg'un, Bilişim Vadisi ile hazırladığı, Türkiye'de mobilite ekosisteminin gelişmesine katkı sunmak ve bu alanda faaliyet gösteren, proje geliştiren girişimcilere eğitim ve mentorluk vermek amacıyla başlatılan Mobilite Hızlandırma Programı'na 850'nin üzerinde başvuru geldi.

Mobilite Çalışma Grubu ve Togg mentorları tarafından 47 girişim programdan kabul aldı. 8 hafta boyunca bu girişimcilere Bilişim Vadisi'nde bulunan AR-GE firmaları tarafından yoğun teknik mentorluk sunuldu.

Öte yandan, uzman isimler tarafından mobiliteden büyük veriye, blokzincirden siber güvenliğe, yapay zekadan oyunlaştırmaya, hafif malzemelerden sürdürülebilirliğe, akıllı şebekelerden enerji çözümlerine pek çok konuda eğitimler verildi.

Programda ürünlerin teknolojik seviyelerinin artırılmasının yanı sıra girişimlerin operasyonel süreçlerinin de teknoloji hazırlık seviyelerinin artırılmasına odaklanıldı. Ürünlerini test edebilmeleri için uygulama platformlarına erişim imkanı sağlandı. Potansiyel müşterileri ile ilk görüşmeler planlandı ve yatırıma hazır girişimler yatırımcılar ile ön görüşmeler yaptı.

Final gününde ise programı başarıyla tamamlayan 10 girişimci sahne alacak. Girişimler, yatırım fonlarına ve potansiyel müşterilerine girişimlerini tanıtarak yatırım almaya çalışacak.



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