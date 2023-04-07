Dolar
19.26
Euro
21.02
Altın
2,007.49
ETH/USDT
1,852.00
BTC/USDT
27,860.00
BIST 100
4,910.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Sultanbeyli Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi Açılış Töreni'nde konuşuyor
logo
Ekonomi

Togg T10X Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergileniyor

Togg'un T10X modeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 07.04.2023 - Güncelleme : 07.04.2023
Togg T10X Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergileniyor Fotoğraf: Utku Uçrak/AA

Ankara

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X'i incelemek isteyenler, sabah saatlerinde Millet Kütüphanesi bahçesine geldi.

Yerli ve milli aracı görenler, tasarımı ve konforuna yönelik beğenilerini dile getirdi.

"Tam anlamıyla geleceğe yönelik"

Togg T10X'in tasarımını başarılı bulduğunu belirten Erencan Çavuş, aracın üretiminde emeği geçenlere teşekkür etti.

Arkadaşlarının da yerli ve milli aracı beğendiğini kaydeden Çavuş, "Yani herkes zaten memnun. Bundan memnuniyetsizlik duyan birinde de art niyet ararım ben. Görüşler ne kadar farklı olsa bile her insanın, Türkiye'nin başarısı bence bu. Güzel bir başarı, umarım devam eder." dedi.

Çavuş, aracın elektrikli olmasına ilişkin de "Tam anlamıyla geleceğe yönelik. Yani ileriye birkaç adım atılmış. Yakıt tasarrufu açısından oldukça önemli. Çevre açısından da çok ekolojik olarak zaten had safhada önemli bir detay bu." diye konuştu.

"'Yapamazlar' dedikleri aracı devletimiz yaptı"

Arkadaşlarıyla birlikte aracı incelemek üzere gelen Kadir Yılmaz da "Çok güzel. Hayali bile çok güzel yani. 'Yapamazlar' dedikleri aracı devletimiz yaptı. Onurlandım, gerçekten güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Ünlüler çadır kentlerde kalan depremzede çocukların yüzünde "tebessüm" oluyor
Amazon ormanları her yıl 15 milyondan fazla hastalık vakasını önlüyor
Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 82'ye yükseldi
Sahte konteyner ilanlarıyla depremzedeleri dolandıran şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Togg T10X Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergileniyor

Togg T10X Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergileniyor

Elektrikli otomobil satışları katlanarak artıyor

Başkentliler Togg'u yeni açılan merkezde deneyimliyor

Togg aracı üzerinden dolandırıcılık iddiasına 3 tutuklama

Togg aracı üzerinden dolandırıcılık iddiasına 3 tutuklama
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı

TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togg'u kullandığı anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togg'u kullandığı anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet