TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Kestelli, "Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı"nı değerlendirdi TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Kestelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı" kapsamında yaptığı açıklamaların Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşması için önemli olduğunu ifade etti.

Işınsu Kestelli, yaptığı açıklamada, yeni düzenlemelerin Türk ekonomisinin küresel rekabet gücünü artırmayı hedeflediğini belirtti.

Yeni düzenlemeleri memnuniyetle takip ettiklerini ifade eden Kestelli, "Uzun süredir dile getirdiğimiz ekonomide yapısal dönüşüm ihtiyacına katkı verecek bu adımlar, Türkiye'nin yatırım iklimini iyileştirmesi muhtemel, önemli bir eşiği temsil etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kestelli, yeni düzenlemelerin iş dünyası için kritik öneme sahip olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Transit ticarette tam destek, transit ticaretteki kazanç indiriminin yüzde 100'e çıkarılması, Türkiye'nin lojistik ve ticari köprü rolünü perçinleyerek ihracatçı ve aracı kurumlarımıza önemli bir avantaj sağlayacaktır. Varlıkların ekonomiye kazandırılması ise yurt dışındaki varlıkların düşük vergi avantajıyla ülkemize getirilmesi ve 20 yıllık vergi muafiyeti gibi teşvikler, milli sermayemizin güçlenmesi adına stratejik bir hamledir. Girişimcilik ve startup ekosistemi başlığı ise Türkiye'nin bölgesel bir startup merkezi olma hedefi, tarımdan sanayiye kadar her alanda ihtiyaç duyduğumuz yüksek teknoloji odaklı dönüşümün yakıtı olacaktır. Atılan bu adımların, Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynayacağına inanıyoruz."