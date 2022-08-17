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Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yükseköğretim sektörünün desteğe ve yakın ilgiye ihtiyacı olduğunu belirtmek isterim

TOBB Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı'nda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Yükseköğretim sektörünün her zamankinden çok desteğe ve yakın ilgiye ihtiyacı olduğunu belirtmek isterim." dedi.

Enes Duran   | 17.08.2022
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yükseköğretim sektörünün desteğe ve yakın ilgiye ihtiyacı olduğunu belirtmek isterim

Ankara

TOBB Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı, Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve vakıf üniversitelerinin temsilcilerinin katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, programın açılışında yaptığı konuşmada, üniversite kayıt döneminin hemen öncesinde YÖK’ün 2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin projeleriyle ilgili bilgi paylaşımında bulunacağını dile getirdi.

Üniversitelerin, Türkiye'nin eğitimde dünyaya açılan kapısı olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, yurt dışındaki pek çok öğrencinin tercihlerinde Türkiye'deki kurumları ilk sıraya aldığına dikkati çekti.

Hisarcıklıoğlu, YÖK ile yapılan önceki toplantılarda, kontenjanların ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmesini talep ettiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Başkanımız bu konuları kısa sürede çözüme kavuşturdu. Barajların kaldırılması da kontenjanları olumlu etkiledi. Bu sene üniversitelerimizde doluluk oranı yüzde 99'a ulaştı. 850 bin aday, üniversitelere yerleşti. Bu önemli başarının ardında ihtiyaç ve planlamanın doğru vizyonla değerlendirilmesi yatıyor. YÖK Başkanımızın burada katkısı çok büyük."

Yükseköğretimin hassas bir denge içinde, öğrencisinden akademisyenine, yatırımcısından yöneticisine kadar tüm tarafların görüşleriyle kısa, orta ve uzun vadeli planlarla şekillenmesinin, geleceğin doğru temellendirilmesi açısından büyük önem arz ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "2022, bizler için zor bir yıl oldu ve olmaya devam ediyor. Bu noktada yükseköğretim sektörünün her zamankinden çok desteğe ve yakın ilgiye ihtiyacı olduğunu belirtmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantı, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı şekilde devam ediyor.

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