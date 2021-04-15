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Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlatılması gerektiğini bildirdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlatılması gerektiğini ifade etti.

Merve Özlem Çakır   | 15.04.2021
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlatılması gerektiğini bildirdi Fotoğraf: Mehmet Eser - Anadolu Ajansı

Ankara

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pandemi sürecinde firmalarımızın sıkıntıları artıyor. Öncelikle, kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlatılması gerekiyor. Kamuya yapılacak vergi ve benzeri ödemelerin ertelenmesine, işletmelerimize yeni kredi destekleri sağlanmasına acil ihtiyaç duyuluyor." değerlendirmesinde bulundu.

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