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Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Dijital Tarım Pazarı piyasada arz ve talebin dengelenmesini sağlayacak bir proje

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu, Dijital Tarım Pazarı'nın, Türkiye'nin tarım ekosisteminin verimliliğini artırarak piyasada arz ve talebin dengelenmesini sağlayacak bir proje olduğunu bildirdi.

Enes Duran   | 29.04.2020
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Dijital Tarım Pazarı piyasada arz ve talebin dengelenmesini sağlayacak bir proje

Ankara

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dijital Tarım Pazarı tanıtım toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı. 

Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, tüm dünyada "yerli üretim" ve "kendi kendine yeten ülke olma" tartışmalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yeniden alevlendiğini ifade ederek, tarımda yeterlilik, yerli ve milli üretim ile gıda güvenliği gibi kavramların bu süreçte daha da önem kazandığını söyledi.

Tarım ve gıdanın gelecek yıllarda hiçbir zaman olmadığı kadar önemli olacağını belirten Hisarcıklıoğlu, "Çok şükür ülkemiz bugün, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir tehdite karşı dimdik ayakta kalmayı başarabilmiştir. Sağlık alanında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın yönetiminde başarılı bir süreç yürütülüyor. Dünyada ölüm oranları en düşük ülkelerden bir tanesiyiz." diye konuştu.

Birçok ülke salgına gereken cevabı veremiyorken, Türkiye'nin "ekonomiyi nasıl tekrar normale döndürürüz" diye tartışmaya başlayan ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, ülkenin adeta kenetlendiğini, herkesin elinden ne geliyorsa yaptığını ve yapmaya da devam ettiğini belirtti.

''Tarımda ihracatçı bir ülkeyiz"

Bugün Türkiye'nin 275 milyar liralık tarımsal hasılayla ile Avrupa'da birinci, dünyada da ilk 10'un içinde olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, 12,7 milyar dolarlık ithalata karşı yapılan 18 milyar dolarlık tarımsal ihracatla Türkiye'nin bu konuda net ihracatçı bir ülke konumunda olduğunu kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, tarım ve hayvancılık sektörlerinin 5,3 milyar dolar dış ticaret fazlası veren sektörler haline geldiğine işaret ederek, şunlar kaydetti:

"Ancak bununla yetinmemeliyiz. Bu projeyle aslında bir taşla iki kuş vuruyoruz. Sözleşmeli tarım modelinin uygulandığı 'Dijital Pazar'da alıcı ile satıcı daha yolun başında bir araya gelerek baştan anlaşıyorlar. Herkes sorumluluğunu biliyor. Yani bu mekanizmayla piyasada belirsizlik azalıyor, herkes önünü görebiliyor, planlama yapabiliyor. Bu pazarın ileride daha da gelişmesi ile arz ve talebin daha da dengelenerek tarım ürünlerindeki dönemsel fiyat dalgalanmalarının önüne geçeceğine inanıyorum."

Sözleşmeli tarım Türkiye'de yaygınlaşıyor

Sözleşmeli tarımın, gelişmiş ülkelerin tarımsal üretimde kullandığı en önemli sistemlerden biri olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, ABD'nin yaklaşık yüzde 40'ı, Avrupa Birliği'nin ise yaklaşık yüzde 50'sinin sözleşmeli üretim yaptığını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de de sözleşmeli tarım sisteminin söz konusu oranlara yaklaştığını dile getirerek, "Tarım Şurası'nın kapanış töreninde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 60 maddelik 'Sonuç Bildirgesi'nin en önemli maddelerinden biri de sözleşmeli tarımın yaygınlaştırılmasıydı." şeklinde konuştu.

TOBB olarak bu çalışmaların içinde yer almaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, Dijital Tarım Pazarı'nın daha hızlı büyümesi için 113 ticaret borsası ve ürün ihtisas borsasıyla birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

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