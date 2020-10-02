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Ekonomi

TMSF Çukurova Seyhan ve Tarsus Gayrimenkulleri'ni satışa çıkardı

TMSF, Çukurova İthalat ve İhracat Türk AŞ'ye ait Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan tarlalar ile Çukurova Sanayi İşletmeleri TAŞ'ye ait Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan iplik fabrikası ve arsası ile bir kira sözleşmesini satışa çıkardı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 02.10.2020
TMSF Çukurova Seyhan ve Tarsus Gayrimenkulleri'ni satışa çıkardı

İstanbul

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF), Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Çukurova İthalat ve İhracat Türk AŞ'nin borcundan dolayı haczedilen gayrimenkullerinden oluşturulan Çukurova Seyhan Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, Adana'nın Seyhan İlçesi'nde kayıtlı 10 bin 71 metrekare alanlı tarla nitelikli taşınmazdan oluşuyor.

Muhammen bedeli 11 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 3 Kasım saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Çukurova Tarsus Gayrimenkulleri satışa çıkarıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Çukurova Sanayi İşletmeleri TAŞ'nin borcundan dolayı haczedilen gayrimenkullerinden oluşturulan Çukurova Tarsus Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi. 

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, Mersin'in Tarsus ilçesi'nde kayıtlı 208 bin 229 metrekare alanlı iplik fabrikası ve arsası nitelikli gayrimenkul ile Çukurova Sanayi İşletmeleri TAŞ ile İnterdepo Uluslararası Antrepo İşletmeciliği AŞ arasında akdedilen kira sözleşmesinden oluşuyor.

Muhammen bedeli 100 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak. 

İhale, 3 Kasım saat 11.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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