Euro
8.96
Dolar
7.69
BIST 100
1,101.91
Altın
1,854.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep’te “TEKNOFEST 2020”nin kortej yürüyüşü ve açılış törenine katılıyor.
logo
Ekonomi

TMSF, Çukurova İzmir Dikili Gayrimenkulleri'ni satışa çıkardı

Muhammen bedeli 6 milyon lira olarak belirlenen Çukurova İzmir Dikili Gayrimenkulleri'nin satışına yönelik ihale 13 Ekim'de yapılacak.

Belgin Yakışan Mutlu   | 24.09.2020
TMSF, Çukurova İzmir Dikili Gayrimenkulleri'ni satışa çıkardı

İstanbul

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), BMC Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait İzmir'in Dikili ilçesinde bulunan delicelik ve meraları satışa çıkardı.

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, BMC Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcundan dolayı haczedilen gayrimenkullerinden oluşturulan Çukurova İzmir Dikili Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, İzmir'in Dikili ilçesinde iki ayrı parselde bulunan toplamda 557 bin 363,79 metrekarelik delicelik ve mera nitelikli taşınmazlardan oluşuyor.

Muhammen bedeli 6 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 13 Ekim saat 16.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin Kovid-19 nedeniyle yabancı ülke vatandaşlarına getirilen giriş yasağını kaldırdı
Kanada Başbakanı Trudeau: Kanada Kovid-19 salgınında ikinci dalgada
New York Times Meydanı'ndaki yılbaşı kutlaması bu yıl sanal ortamda yapılacak
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1129, Brezilya'da 869 kişi öldü
Afrika'da son 24 saatte 9 bine yakın Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

TMSF, Çukurova İzmir Dikili Gayrimenkulleri'ni satışa çıkardı

TMSF, Çukurova İzmir Dikili Gayrimenkulleri'ni satışa çıkardı

TMSF: 'Cem Uzan Fransa'da Türkiye’ye karşı bir dava daha kazandı' haberi gerçeği yansıtmıyor