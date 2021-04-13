Euro
9.72
Dolar
8.15
BIST 100
1,373.17
Altın
1,738.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TMO'nun çiftçiden aldığı patateslerin Adana'da ihtiyaç sahiplerine dağıtımına başlandı

İsmihan Özgüven   | 13.04.2021
TMO'nun çiftçiden aldığı patateslerin Adana'da ihtiyaç sahiplerine dağıtımına başlandı

Adana

Adana'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) çiftçiden alınan patatesler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

TMO tarafından ilk etapta kentte gönderilen 572 ton 440 kilogram patatesin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla belirlenen 23 bin haneye ulaştırılmasına başlandı.

Ekipler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla TMO tarafından çiftçiden alınan patatesleri belirlenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Bakanlar Kurulu, Kovid-19 tedbirlerinin sertleştirilmesine ilişkin yasa tasarısını onayladı
Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde yaşamını yitiren gazeteci sayısı 1000'i geçti
Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 300 bini aştı
Yüksek risk grubundaki diyabet hastalarına oruç uyarısı
Hindistan'da artan Kovid-19 vakaları küresel aşı arzını tehdit edebilir

Benzer haberler

TMO'nun çiftçiden aldığı patateslerin Adana'da ihtiyaç sahiplerine dağıtımına başlandı

TMO'nun çiftçiden aldığı patateslerin Adana'da ihtiyaç sahiplerine dağıtımına başlandı

Martta artan yağışlar buğdaya yaradı

TMO'nun çiftçiden aldığı patates ve soğanlar Ankara'da 89 bin 404 ihtiyaç sahibi haneye dağıtılmaya başlandı

Adana'da 8 bin 200 litre ve 135 şişe sahte içki ele geçirildi: 3 gözaltı

Adana'da 8 bin 200 litre ve 135 şişe sahte içki ele geçirildi: 3 gözaltı
Adana’da DEAŞ’a yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

Adana’da DEAŞ’a yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı
AB ülkelerine Johnson and Johnson aşılarının dağıtımı başladı

AB ülkelerine Johnson and Johnson aşılarının dağıtımı başladı