TMO'nun çiftçiden aldığı patateslerin Adana'da ihtiyaç sahiplerine dağıtımına başlandı
Adana
Adana'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) çiftçiden alınan patatesler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.
TMO tarafından ilk etapta kentte gönderilen 572 ton 440 kilogram patatesin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla belirlenen 23 bin haneye ulaştırılmasına başlandı.
Ekipler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla TMO tarafından çiftçiden alınan patatesleri belirlenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.