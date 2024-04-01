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Ekonomi

TİM Başkanı Gültepe: Seçimsiz 4 yıllık dönemin en iyi şekilde değerlendirileceğine inanıyorum

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "Önümüzdeki seçimsiz 4 yıllık dönemin en iyi şekilde değerlendirileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Gökhan Yıldız  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
TİM Başkanı Gültepe: Seçimsiz 4 yıllık dönemin en iyi şekilde değerlendirileceğine inanıyorum

İstanbul

Gültepe, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, Türkiye'nin büyük bir demokratik olgunlukla bir seçimi daha tamamladığını bildirdi.

Gültepe, 10 ay önce gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından seçmenin bir kez daha sandığa giderek yerel yönetimler için tercihini yaptığını anlattı.

Sonuçların Türkiye ve Türk milleti hakkında hayırlı olması temennisinde bulunan Gültepe, şunları kaydetti:

"Sandıktan çıkan mesajın en iyi şekilde okunup, ekonomimizi güçlendirecek adımların atılacağına inanıyoruz. İhracat Türkiye ekonomisi için lokomotif rolü üstleniyor. Önümüzde seçimsiz 4 yıllık dönemin en iyi şekilde değerlendirileceğine ve 2028’de mal ihracatında 375, hizmet ihracatında da 200 milyar dolarlık hedefi yakalayıp geçeceğimize inanıyorum."

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