Dolar
32.36
Euro
34.95
Altın
2,293.99
ETH/USDT
3,682.00
BTC/USDT
69,390.00
BIST 100
10,138.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TİM Başkanı Gültepe: Geçen ay 24,1 milyar dolarla tarihimizin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "Geçen ay 24,1 milyar dolarla tarihimizin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik." dedi.

Gökhan Yıldız  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
TİM Başkanı Gültepe: Geçen ay 24,1 milyar dolarla tarihimizin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman - AA

İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ev sahipliğinde düzenlenen TİM 31. Genel Kurul ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve çok sayıda katılımcı iştirak etti.

Törende konuşan Gültepe, ihracatı Türkiye ekonomisinin lokomotifi ve dışa açılan yüzü olarak gördüklerini belirterek, "Büyük, küçük demeden ihracatçılarımızın sesine kulak veriyor, firmalarımıza rehberlik ediyoruz. Küresel ticaretin trilyon dolar daraldığını, 2023 gibi zor bir yılda ihracatımızda büyümeyi başardık." dedi.

"Dünya mal ihracatında payımızı yüzde 1,08, hizmet ihracatında ise 1,29'a çıkardık. Zor koşullara rağmen ihracatımızı ilk 5 ayda yüzde 4,5 artırmayı başardık." diyen Gültepe, şöyle devam etti:

"Mayısta hem aylık hem de 12 aylık ihracatta tarihi bir sonuç elde ettik. Geçen ay 24,1 milyar dolarla tarihimizin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik. 12 aylık ihracatımızda ise ilk kez 260 milyar doları aştık. Önümüze engeller çıksa da bazen hızımızı kesmek zorunda kalsak da orta ve uzun vadeli hedeflerimize adım adım ilerliyoruz. Üretim ve ihracatla hem milletimizin refahına katkı sunuyor hem de ülkemizle dünya arasında kardeşlik köprüleri inşa ediyoruz. Türkiye'nin gücünü dünyaya taşıyoruz."

Yeri geldiğinde de tarihin doğru tarafında yer almayı insani bir borç bildiklerini kaydeden Gültepe, "Gazze'de 8 aydır Filistin halkına karşı soykırıma dönüşen katliamı şiddetle kınıyoruz. Katliamın durdurulması için devletimizin aldığı kararları destekliyoruz. Enflasyonla mücadelede ekonomi yönetimimizin yanındayız. Geçmişte dezenflasyon süreçlerinde üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirdik. İçeride tüketim daraldığında, ihracatı yükselterek ülkemize daha fazla döviz kazandırdık. Bugün yine aynı sorumluluk bilinciyle ekonomimize maksimum katkıyı vermek istiyoruz."

Mustafa Gültepe, yaşanılan zorluklara rağmen elde edilen başarıları hiçbir zaman yeterli bulmadıklarını, Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarmak istediklerinin altını çizdi.

Geçen yıl 250'nin üzerinde ticaret alım heyetiyle dünyada ayak basılmadık yer bırakmadıklarını belirten Gültepe, sözlerini, "Mevcut pazarlardan daha fazla pay almak, yeni pazarlara açılmak için rekabetçi olmamız gerekiyor. Gelişmiş ülkelerle aynı refah üzerine ulaşmak için yine rekabetçi olmamız gerekiyor." diye tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka Başbakanı Frederiksen'e yönelik saldırıyı kınadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'e başarılar diledi
Bakan Fidan, İran ve Pakistan Dışişleri Bakanları ile görüştü
Bakan Fidan, Türkiye-KİK Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'na katılacak

Benzer haberler

TİM'den Vestel'e ihracat şampiyonluğu ödülü

TİM'den Vestel'e ihracat şampiyonluğu ödülü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlarını kabul etti

TİM Başkanı Gültepe: Geçen ay 24,1 milyar dolarla tarihimizin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik

Baykar, TİM'in "İhracatın Şampiyonları" sıralamasında ilk 10'a girdi

Baykar, TİM'in "İhracatın Şampiyonları" sıralamasında ilk 10'a girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka Başbakanı Frederiksen'e yönelik saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka Başbakanı Frederiksen'e yönelik saldırıyı kınadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'e başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'e başarılar diledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet