Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Bursa'daki Karacabey Tarım İşletmesinde 10 bin dekarın üzerindeki alanda, yerli ve milli yağlık ayçiçeği yetiştiriliyor.

TİGEM'in Karacabey işletmesinde, yağlık ayçiçeği piyasa ihtiyacını karşılamak için üretiliyor Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Bursa'daki Karacabey Tarım İşletmesinde 10 bin dekarın üzerindeki alanda, yerli ve milli yağlık ayçiçeği yetiştiriliyor.

"Osmanlı payitahtı" Bursa'da, Köse Mihal'in Orhan Gazi'ye kızının çeyizi olarak hediye ettiği arazide, 7 asır önce saray ve ordunun at ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Çiftlikat-ı Hümayun, 1926'dan sonra Karacabey Harası, 1984'ten bu yana ise TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi adıyla faaliyetini sürdürüyor.

Bitkisel üretimde her yıl sertifikalı yerli ve milli hububat tohumlarını üreten işletme, hem bölgedeki çiftçilerin tohumluk ihtiyaçlarını karşılıyor hem de hayvancılıkta yem ihtiyacına cevap veriyor.

Yaklaşık 40 bin dekar alanda hububat üretimi yapan Karacabey işletmesi, sertifikalı tohumluk buğday, mısır ve ayçiçeği ile hem Türk tohumlarının korunmasına hem de çiftçilerin yüzde 25'e kadar ürün verimlerini artırmasına katkı sağlıyor.

Piyasanın ihtiyaç duyduğu yağlık ayçiçeğini 10 bin dekardan fazla alanda üreten işletme, bunları ihale usulüyle yağ üreticilerine satıyor.

Aynı zamanda TİGEM'in tüm işletmelerindeki yağlık ayçiçeği üretimi için gereken tohum ihtiyacını karşılamak amacıyla da 100 dekar alana tohumluk ekimi yapılıyor.

TİGEM Karacabey İşletme Müdür Yardımcısı Haluk Ramazan Aydoğan, AA muhabirine, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Ayçiçeği ve mısırda işletmelerin piyasaya bağımlılığını önlemek için Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretilen yerli ve milli yağlık ayçiçeği ve hibrit mısır tohumlarını kullandıklarını aktaran Aydoğan, şöyle konuştu:

"Bunun yanında yine 10 bin 426 dekar alanda yerli ve milli çeşitlerimizden ayçiçeği üretimi yapıyoruz. Ayrıca 7 bin 205 dekar alanda hibrit mısır tohumu üretiyoruz. 100 dekar alanda hibrit ayçiçeği tohumluğu yapıyoruz, 600 dekar alanda da hibrit mısır tohumu üretiyoruz. Tarımsal ve hayvansal üretim ötesinde çevresel değerlerimize de büyük önem veriyoruz. Bölgemizde adeta akciğer konumunda olan tesislerimizde 6 bin 500 dekar alanda fıstık çamı alanımız bulunuyor. Karacabey TİGEM olarak bereketli topraklara sahibiz, son teknolojiyle üretime devam ediyoruz. Yerli ve milli üretimimiz olan ayçiçeğimizde yüksek verim alacağımızı öngörüyoruz."

100 dekarı tohumluk, 10 bin 400'ü yağlık olarak yetiştirilen ayçiçeği piyasaya ihaleyle satılıyor, alanlar yağını kendileri çektiriyor.