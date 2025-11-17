Dolar
42.33
Euro
49.16
Altın
4,087.75
ETH/USDT
3,204.20
BTC/USDT
95,792.00
BIST 100
10,660.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı için Ankara Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Ekonomi

Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi 3. çeyrekte arttı

Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE), 2025'in üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,3 ve yıllık bazda nominal yüzde 30 artarken, reel olarak yüzde 2,4 azaldı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi 3. çeyrekte arttı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bu yılın 3. çeyreğine ilişkin TGFE verileri açıklandı.

TGFE, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,3, yıllık bazda nominal olarak yüzde 30 artarken, reelde ise yüzde 2,4 azaldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye genelinde, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,2 yükselen Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal yüzde 30 artmasına karşın reel olarak yüzde 2,4 azaldı.

Ofis Fiyat Endeksi de aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,9, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 29,6 artarken, reelde ise yüzde 2,7 azaldı.

Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde, ticari gayrimenkul fiyat endeksleri, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, İstanbul'da yüzde 3,2, Ankara'da yüzde 5,2 ve İzmir'de yüzde 3 artış kaydetti.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 23,3, 32 ve 31,9 yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da şerit değiştiren taksinin çarptığı motosikletlinin yola düşmesi kamerada
15 bin öğretmen için tercih süreci başladı
İstinaf, kavga sırasında gazeteciyi darbeden sanığa verilen 6 yıl 3 aylık cezayı fazla buldu
Bursa'da yıllar önce yanan ormanlık alanlar yeniden yeşeriyor
DMM, "Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Avrupa'dan uçaklarla Türkiye'ye gönderiliyor" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi 3. çeyrekte arttı

Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi 3. çeyrekte arttı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet