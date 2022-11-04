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Ekonomi

Ticaret borsalarında yaklaşık 249 bin ton fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında bu yılın ağustos-eylül döneminde 248 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü.

Gültekin Yetgin   | 04.11.2022
Ticaret borsalarında yaklaşık 249 bin ton fındık işlem gördü

Giresun

Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, ağustos-eylül 2022 döneminde borsalarda 248 bin 987 ton fındık satıldı.

En fazla işlem 57 bin 17 ton ile Sakarya'da gerçekleştirildi. Bu kenti 45 bin 768 tonla Düzce/Bolu, 39 bin 910 ton ile Ordu ve 23 bin 544 tonla Giresun izledi.



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