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Ekonomi

Ticaret borsalarında ağustosta 19 bin tonun üzerinde fındık satıldı

Ticaret borsalarında Ağustos 2023 döneminde 19 bin tonu aşkın fındık işlem gördü.

Gültekin Yetgin  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
Ticaret borsalarında ağustosta 19 bin tonun üzerinde fındık satıldı

Giresun

GİRESUN (AA) - Ticaret borsalarında Ağustos 2023 döneminde 19 bin tonu aşkın fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, bu yıl ağustos ayında borsalarda 19 bin 496 ton fındık satıldı.

En fazla işlem 4 bin 516 tonla Sakarya'da yapıldı. Bu kenti 3 bin 841 tonla Düzce/Bolu ve 3 bin 566 tonla Ordu izledi.



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