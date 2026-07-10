Ticaret Bakanlığından su fiyatlarındaki haksız artışları önlemeye yönelik denetim

Plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde depozito katılım payının güncellenmesinin ardından, haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesine yönelik denetimler artırıldı.

Bu kapsamda, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ilçesindeki bir zincir market şubesini denetledi.

Denetim kapsamında ambalajlı su ve depozito katılım payı kapsamındaki ürünlerin faturaları incelenerek, bunların ürünlerin satış fiyatıyla uyumlu olup olmadığı kontrol edildi.