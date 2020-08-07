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Ekonomi

Ticaret Bakanlığından gümrük vergisi haberlerine ilişkin açıklama

Ticaret Bakanlığı, yerli üretimin korunması ve desteklenmesi amacıyla bazı tarım ürünleri ithalatındaki gümrük vergilerinde düzenlemeye gidildiğini, bu kararın kesinlikle gümrük vergilerinde bir indirim anlamına gelmediğini bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 07.08.2020
Ticaret Bakanlığından gümrük vergisi haberlerine ilişkin açıklama

Ankara

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Resmi Gazete'nin 5 Ağustos tarihli sayısında yayımlanan "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar" kapsamında, yerli üretimin korunması ve desteklenmesi amacıyla sarımsak, ceviz, muz, çay, çerezlik ve yağlık ayçiçeği ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranlarının, nispi ve maktu olarak ikiye bölündüğü, sonuçta alınan gümrük vergisi oranı değiştirilmeden daha etkin bir uygulamaya gidildiği hatırlatıldı.

Bazı basın ve yayın organlarında, söz konusu ürünlerde gümrük vergisi indirimine gidildiğine yönelik yanlış bir bilgilendirme yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Bu şekilde çıkan yanlış haberlerin, üreticimizin aylarca emek vererek ürettiği ürününü ithalat baskısı varmış gibi gösterilerek düşük fiyattan almak için piyasada spekülasyona yol açtığı veya açabileceği değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yerli üretimin korunması ve teşvik edilmesi amacıyla alınmış olunan bu karar, kesinlikle gümrük vergilerinde bir indirim anlamına gelmemektedir. Söz konusu düzenleme, dünya fiyatlarının çok altında birim fiyatla gerçekleştirilen ithalatın önüne geçilerek sektörde adil ve rekabetçi bir yapı oluşturmayı amaçlamaktadır. Böylece üreticimiz ve dürüst tüccarımız korunacak, devletin vergi kaybı önlenecek ve piyasada haksız rekabet ortamı oluşması engellenecektir."

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