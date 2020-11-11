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Ekonomi

Ticaret Bakanlığından fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya idari para cezası

Ticaret Bakanlığı: Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya, toplam 6 milyon 870 bin lira idari para cezası kesti.

Merve Özlem Çakır   | 11.11.2020
Ticaret Bakanlığından fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya idari para cezası

Ankara

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya, toplam 6 milyon 870 bin lira idari para cezası kesti. 

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun idari yaptırım uyguladığı konulardan 166’sı toptan sebze meyve, 20’si temel gıda ve diğer ürünlerle ilgili oldu.

Reklam Kurulu denetimleri sonucu, haksız fiyat artışı ve Kovid-19 salgını kapsamında 303 firma ve şahsa, 13,3 milyon lira idari para cezası kesildi.

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