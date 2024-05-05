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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı martta 673 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında martta 673 firma için izin belgesi düzenledi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
Ticaret Bakanlığı martta 673 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ankara

Bakanlığın, mart ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, martta 673 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 5 hariçte işleme izin belgesi ile 23 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden 31 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.

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