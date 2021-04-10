Euro
9.72
Dolar
8.17
BIST 100
1,393.24
Altın
1,744.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'da çökme tehlikesi nedeniyle 8 katlı bina boşaltıldı
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı martta 636 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 636 firma için izin belgesi düzenledi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 10.04.2021
Ticaret Bakanlığı martta 636 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ankara

Bakanlığın, mart ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, geçen ay 636 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 5 yurt içi satış ve teslim, 5 hariçte işleme izin belgesi hazırlandı.

Öte yandan, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 18, resen iptal edilen belgelerin sayısı 2 oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tokyo'da 12 Nisan'dan itibaren Kovid-19'a karşı 'yarı OHAL' tedbirleri uygulanmaya başlanacak
Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 65 bini geçti
Kovid-19 aşılarının üçüncü partisi Libya'ya ulaştı
Brezilya'da bir günde Kovid-19'dan 3 bin 693 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Ticaret Bakanlığı martta 636 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı martta 636 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

YÖK'ün denklik ve yatay geçiş işlemlerinde suistimalleri önleyen düzenlemesi yürürlüğe girdi

Marmara Bölgesi'nde geçen ay yağışlar yüzde 30 arttı

Mal varlığı dondurulan DEAŞ'la irtibatlı kişilerin Türk vatandaşlığı kazandığı iddiasına yalanlama

Mal varlığı dondurulan DEAŞ'la irtibatlı kişilerin Türk vatandaşlığı kazandığı iddiasına yalanlama
Türkiye'de, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü olarak kutlanacak

Türkiye'de, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü olarak kutlanacak
Askeri okullardan ayrılacak öğrencilere ödettirilecek tazminata ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı

Askeri okullardan ayrılacak öğrencilere ödettirilecek tazminata ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı