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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat uygulayan firmaları açıkladı

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunca ceza kesilen, Kovid-19 salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde fahiş fiyat uygulayan firma isimlerini açıkladı.

Merve Özlem Çakır   | 02.04.2020
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat uygulayan firmaları açıkladı

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunca ceza kesilen, Kovid-19 salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde fahiş fiyat uygulayan firma isimlerini açıkladı.

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