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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da Yenisahra-Barbaros Kentsel Dönüşüm gündemli toplantıda konuşuyor.
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, "domateslerin çöpe dökülmesine" para cezası için işlem başlattı

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada gündem olan "kasa kasa domateslerin çöpe dökülmesine" ilişkin Antalya Toptancı Hali'nde bir iş yerine para cezası uygulanmasına yönelik idari işlem başlattı.

Cüneyt Kemal Özkök  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Ticaret Bakanlığı, "domateslerin çöpe dökülmesine" para cezası için işlem başlattı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

"Sosyal medyada gündemde olan 'kasa kasa domateslerin çöpe dökülmesi' olayının Antalya Toptancı Hali'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde mart ayında gerçekleştiği tespit edilmiş olup, bu iş yerine 5957 Sayılı Kanun uyarınca 77 bin 757 lira para cezası uygulamasına yönelik idari işlem başlatılmıştır."

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