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Ekonomi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Türkiye'nin kapıları Çin'e kadar açık

Ticaret Bakanı Pekcan, İEF'nin partner ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti ile odak ülkesi Hindistan'ın stantlarını ziyaret etti.

Ahmet Bayram   | 06.09.2019
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Türkiye'nin kapıları Çin'e kadar açık

İzmir

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Vizyonumuzda Çinli firmalarla teknoloji yoğun alanlarda bölgesel iş birliğini başarmak var. Türkiye'nin kapıları Çin'e kadar açık. 21. yüzyılda yeni nesillere Türk Çin iş birliğinin meyveleri sunmak üzere ortak yatırıma davet ediyorum sizleri." dedi.

88. İzmir Enternasyonel Fuarı'nın Kültürpark'taki Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen açılış törenin ardından partner ülke Çin Halk Cumhuriyeti'nin standını ziyaret eden Pekcan, 9 farklı şehirden 62 firma ve 2 bin metrekarelik alanla fuarda yer alan Çin Halk Cumhuriyeti'ne katılımı için teşekkür ederek, Çin'in fuara katılımının iki ülke arasında yeni ortaklıklar ve iş birlikleri sağlayacağını söyledi.

Pekcan, Çin ile Türkiye arasındaki tarihsel ve kültürel bağların 5 bin yıl öncesine dayandığını dile getirerek, "İki ulusun uygarlıkları birbirinden etkilendi. Bu ilişkilerin dengeli ve sürdürülebilir şekilde 21. yüzyıla taşınmasını ümit ediyoruz. Buradaki temaslar ve iş bağlantılarının gelecekteki işbirliklerimiz için önemli bir platform olacaktır. Dünya ekonomisi ciddi bir değişimden geçerken bunun başlıca en önemli aktörlerinden birinin Çin olduğunu hepimiz biliyoruz." diye konuştu.

Türkiye olarak ekonomik vizyonunda Çin'in önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Pekcan, "Vizyonumuzda Çinli firmalarla teknoloji yoğun alanlarda bölgesel iş birliğini başarmak var. Türkiye'nin kapıları Çin'e kadar açık. 21. yüzyılda yeni nesillere Türk Çin iş birliğinin meyveleri sunmak üzere ortak yatırıma davet ediyorum sizleri. Burada gerçekleştirdiğimiz iş forumunda büyük iş ortaklıkların çıkacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından partner ülke Çin Halk Cumhuriyeti'nin standını açan Pekcan, Çinli firmalarca geliştirilen teknolojileri inceledi.

Pekcan, odak ülke Hindistan standını ziyaretinden sonra fuar alanından ayrıldı.

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