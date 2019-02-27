Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Taslağını hazırladık, taslağın yasalaşmasıyla ürün güvenliğinde yeni bir döneme adım atacağız." dedi.

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