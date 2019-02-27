Ticaret Bakanı Pekcan: Ürün güvenliğinde yeni bir döneme adım atacağız
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Taslağını hazırladık, taslağın yasalaşmasıyla ürün güvenliğinde yeni bir döneme adım atacağız."
Ankara
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Taslağını hazırladık, taslağın yasalaşmasıyla ürün güvenliğinde yeni bir döneme adım atacağız." dedi.
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