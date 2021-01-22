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Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: OECD İstanbul Merkezi'nin kuruluşuyla yeni bir dönem başlatıyoruz

Merve Özlem Çakır   | 22.01.2021
Ticaret Bakanı Pekcan: OECD İstanbul Merkezi'nin kuruluşuyla yeni bir dönem başlatıyoruz Fotoğraf: Muhammed Yaylalı - Anadolu Ajansı

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "OECD İstanbul Merkezi'nin kuruluşuyla Türkiye ve OECD arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başlatıyoruz." dedi.

Bakan Pekcan, "Vakit, pandemi sonrası dünyayı yeniden ve daha iyi inşa etme vaktidir. OECD İstanbul Merkezi’nden bu manada önemli katkı bekliyoruz." diye konuştu.

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