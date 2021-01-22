Ticaret Bakanı Pekcan: OECD İstanbul Merkezi'nin kuruluşuyla yeni bir dönem başlatıyoruz
Ankara
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "OECD İstanbul Merkezi'nin kuruluşuyla Türkiye ve OECD arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başlatıyoruz." dedi.
Bakan Pekcan, "Vakit, pandemi sonrası dünyayı yeniden ve daha iyi inşa etme vaktidir. OECD İstanbul Merkezi’nden bu manada önemli katkı bekliyoruz." diye konuştu.
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