Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, müteahhitlik konusunda Libya ile görüşmelerin olumlu gittiğini belirterek, "Dün akşam Libya Büyükelçisi ile beraberdik, onlar da bizim beklentilerimizi anladılar zannediyorum. İnşallah 20-21 Mart'ta Libya'daki sorunları çözerek önümüze bakar, eskisi gibi daha büyük hacimli işler alabiliriz" dedi.

Türkiye Müteahhitler Birliği'nin (TMB) 67. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla birliğin genel merkez binasında düzenlenen resepsiyona katılan Pekcan, müteahhitlik sektörünün, yurt içinde ve dünyanın dört bir köşesinde imza attıkları eserlerin Türkiye'yi gururlandırdığını ifade etti.

Ticaret Bakanlığı ile TMB'nin uzun süredir yakın temas halinde olduğuna dikkati çeken Pekcan, "Son dönemde üçüncü ülkelerde işbirliği konusunda çok ciddi çalışmalar yaptık. Japonya'dan sonra İngiltere ve Kore ile iş birliği konusunda görüşmeler yaptık. Japonya, Tanzanya ve Kenya'da heyet görüşmeleri organize ettik. Siyaseten güçlü olduğumuz Asya ve Sahraaltı Afrika'da da bu işbirliklerini artırmaya önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Eximbank'ın her zaman müteahhitlerin yanında olduğunu vurgulayan Pekcan, firmaların sektörün güçlü olduğu pazarlarda bankanın destekleriyle daha fazla proje almak için Eximbank olarak uluslararası finansman kaynakları güçlü olan İngiltere, Fransa, Japonya gibi ülkelerin export kredi bankaları ile iş birliği yapmak suretiyle proje potansiyelini artırmak için çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Müteahhitlik sektörü için önemli pazarlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Pekcan, şöyle konuştu:

"Libya ile görüşmeler olumlu gidiyor. Dün akşam da Libya Büyükelçisi ile beraberdik, onlar da bizim beklentilerimizi anladılar zannediyorum. İnşallah 20-21 Mart'ta da Libya'daki sorunları çözerek önümüze bakar, eskisi gibi daha büyük hacimli işler alabiliriz. Diğer taraftan Irak'ta çifte gümrük vergisinden en sonunda kurtulduk. Artık Irak'ta kaybedilen pazarı yeniden almak için yeni bir eylem planı hazırlayacağız. Bakanlığımız yetkilileri ile beraber en kısa zamanda Irak'a bir heyet ziyareti düzenlenmesinin de yararlı olacağını düşünüyoruz."

Pekcan, yurt dışında müşavirlik ve mühendislik projelerine daha fazla ağırlık vermek istediklerini ,TMB'nin desteklerini çok önemsediklerini belirterek, "Bu projelerle yurt dışında daha fazla Türk malının kullanılmasının ve ihracatımızın önünü açmış olacağız." diye konuştu.

"Ortalama proje bedeli 70 milyon dolara ulaştı"

İnşaat sektörünün rekabet gücüne, milli gelire, ödemeler dengesine, ihracata ve istihdama büyük katkılar sağladığına dikkati çeken Pekcan, hizmet ihracatımız açısından da her zaman cari dengeye pozitif etki yaptığını kaydetti.

Pekcan, sektörün 2000’li yıllarda ortalama 10 milyar dolarlık projeye imza atarken, 2018 yılı gibi dünyada ekonomilerin küçüldüğü, ticaret savaşlarının arttığı bir ortamda 20 milyar doları yakaladığını vurguladı. Pekcan, 2018 gibi zor bir yılda bu rakam yakalandıysa yıllık 35 milyar doların da rahat yakalanabileceğini bildirdi.

Firmaların aldığı projelerin kalitesi ve katma değerinin de arttığına işaret eden Pekcan, şunları kaydetti:

"Geçmişte ortalama proje bedeli 20 milyon dolar seviyelerindeyken bu bedel 70 milyon dolara ulaşmıştır. Başarılarla dolu yükseliş hikayemizi dev firmaların yer aldığı, rekabetin giderek arttığı, finansman, teknoloji üretimi ve yenilikçilik gibi kavramların ön plana çıktığı dünya müteahhitlik pazarında korumak ve bir üst safhaya taşımak için yeni yöntemler, yeni pazarlar bulmalıyız. Bu çerçevede, Sahraaltı Afrika ve Asya pazarlarını da eklediğimiz coğrafyalarda etkinliğimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştırmalıyız. Bakanlık olarak bizler yanınızdayız."

Gelecek 10 yılda 350 milyar dolarlık iş hedefi

TMB Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün de sektörün hem yurt içi hem de yurt dışında çok büyük başarılara imza attığını ifade ederek, "Son 10 yılda 250 milyar dolarlık iş yaptık, gelecek 10 yılda 350 milyar dolarlık iş yapacağız" diye bir parola belirlediklerini söyledi.

Gözlerinin kara olduğunu ifade eden Yenigün, şimdiye kadar 123 ülkede iş yaptıklarını, 9 bin 600 proje gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yenigün, dünyada değişen şartlara uyum sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek, "Son 1 aydır Libya ile ilgili birçok yeni gelişme yaşanıyor. İnanıyoruz ki Libya ile doğru noktalarda buluşacağız." ifadesini kullandı.

Yurt dışında en büyük eksiklerinin finansman olduğunu dile getiren Yenigün, Eximbank ile daha çok işbirliği yapmak istediklerini vurguladı.

