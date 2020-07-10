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Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: Kadın kooperatiflerine 150 bin liraya kadar hibe desteği vereceğiz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kadın kooperatiflerine 150 bin liraya kadar hibe desteği vereceğiz." dedi.

Merve Özlem Çakır   | 10.07.2020
Ticaret Bakanı Pekcan: Kadın kooperatiflerine 150 bin liraya kadar hibe desteği vereceğiz

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Kadın kooperatiflerine 150 bin liraya kadar hibe desteği vereceğiz." dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Kadın kooperatiflerinin faaliyetlerinde makina ekipman alımlarını, nitelikli personel istihdamını, sergi ve fuar katılımını destekleyeceğiz." diye konuştu.

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