Ticaret Bakanı Pekcan: Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 3,107 milyar liralık yakalama gerçekleştirildi
Ticaret Bakanı Pekcan, "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında bu yıl uyuşturucu ve ticari eşya dahil, toplam 3,107 milyar liralık yakalama gerçekleştirdik." dedi.
Ankara
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılı kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında bu yıl uyuşturucu ve ticari eşya dahil, toplam 3,107 milyar liralık yakalama gerçekleştirdik." dedi.
Pekcan, "2019'da 8,7 ton uyuşturucu, 17 bin ton kaçak akaryakıt, 17,4 milyon paket kaçak sigara, 140 bin kaçak elektronik sigara yakaladık." diye konuştu.
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