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Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 3,107 milyar liralık yakalama gerçekleştirildi

Ticaret Bakanı Pekcan, "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında bu yıl uyuşturucu ve ticari eşya dahil, toplam 3,107 milyar liralık yakalama gerçekleştirdik." dedi.

Merve Özlem Çakır   | 30.12.2019
Ticaret Bakanı Pekcan: Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 3,107 milyar liralık yakalama gerçekleştirildi

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılı kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında bu yıl uyuşturucu ve ticari eşya dahil, toplam 3,107 milyar liralık yakalama gerçekleştirdik." dedi.

Pekcan, "2019'da 8,7 ton uyuşturucu, 17 bin ton kaçak akaryakıt, 17,4 milyon paket kaçak sigara, 140 bin kaçak elektronik sigara yakaladık." diye konuştu.

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