Ticaret Bakanı Pekcan: Hazırgiyim ve tekstil sektöründe istihdam 1 milyonu aştı
Ticaret Bakanı Pekcan, hazırgiyim ve tekstil sektöründe istihdamın 1 milyon kişiyi aştığını açıkladı.
İstanbul
Ticaret Bakanı Pekcan, Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada "Hazırgiyim ve tekstil sektöründe istihdam 1 milyon kişiyi aştı." dedi.
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