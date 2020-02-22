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Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: Hazırgiyim ve tekstil sektöründe istihdam 1 milyonu aştı

Ticaret Bakanı Pekcan, hazırgiyim ve tekstil sektöründe istihdamın 1 milyon kişiyi aştığını açıkladı.

Gökhan Yıldız   | 22.02.2020
Ticaret Bakanı Pekcan: Hazırgiyim ve tekstil sektöründe istihdam 1 milyonu aştı

İstanbul

Ticaret Bakanı Pekcan, Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada "Hazırgiyim ve tekstil sektöründe istihdam 1 milyon kişiyi aştı." dedi.

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